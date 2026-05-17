Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

Ч асове след историческия триумф на България, Дара кацна с полет от Виена, аплодирана още от пистата.

Стотици фенове, близки и журналисти превърнаха летището в София в арена на невиждан празник, за да посрещнат голямата победителка от „Евровизия“. Еуфорията от първото място в престижния конкурс буквално взриви терминала при появата на младата звезда.

Певицата поздрави събралото се множество, което я посрещна с български знамена, цветя и скандирания „Дара, Дара!“.

„Бангаранга на всички!! "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера със сигурност, оттук насетне има още какво да се покорява. Така че да се хващаме за работа", бяха първите й думи.

Изпълнителката на „Бангаранга“ благодари за огромната подкрепа.

Залата за пристигащи буквално се превърна в море от обожание и протегнати ръце за автографи от българската звезда след историческия ѝ триумф на „Евровизия 2026“

Малко след полунощ DARA покори най-големия песенен конкурс с мегахита „Бангаранга“. След зрелищен спектакъл, който продължи повече от 4 часа, нашето момиче показа безапелационно надмощие и плени сърцата както на журито, така и на зрителите. Страната ни спечели за пръв път на финала на песенния конкурс „Евровизия“. Това се случи навръх 70-ото юбилейно издание на състезанието.