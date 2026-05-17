Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

Ще вали ли по време на абитуриентските балове

Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Г олямата победителка от Виена DARA кацна на родна земя, а посрещането ѝ се превърна в абсолютна сензация. Веднага след като колелата на самолета докоснаха пистата на Летище София, машината премина под грандиозен воден салют. Две пожарни коли, разположени от двете страни на пистата, изстреляха мощни водни струи, оформяйки огромна арка в небето над самолета – жест, запазен единствено за най-значимите постижения и специални моменти.

Какво всъщност е воден салют и кога се използва?

За много от феновете, дошли да посрещнат певицата, водната арка на пистата беше красива изненада. В света на авиацията обаче това е строго регламентиран ритуал с дълбока символика. Ето какво представлява той:

Какво означава?

Водният салют (известен още като водна арка) е най-висшият знак на уважение, почит и признание, който едно летище може да засвидетелства. Изпълнява се от летищните противопожарни служби, като обикновено се използват два пожарни автомобила, които разпръскват вода в продължение на около две минути, докато самолетът преминава бавно под образуваната дъга.

За какви поводи се използва?

Този красив авиационен ритуал не се прави всеки ден. Той се организира само при изключителни случаи:

Посрещане на национални герои и шампиони: Точно както в случая с DARA, когато държавата посреща свои спортисти, артисти или делегации, постигнали исторически международен успех.

Първи или последен полет на пилот: Често с воден салют се изпраща в пенсия капитан с дългогодишна кариера при последния му полет, или се отбелязва първият самостоятелен полет на нов пилот.

Първи полет по нова авиолиния: Когато дадено летище открива нов маршрут или за първи път приема нова авиокомпания, самолетът се посреща с водна арка за „добре дошъл“ и за късмет.

Пенсиониране на легендарни самолети: По този начин авиационната индустрия символично се сбогува с емблематични модели машини, които излизат от експлоатация.