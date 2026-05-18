Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Ден след историческия триумф на DARA в събота, е подадена заявка за защита на бранда в целия Европейски съюз, разкрива адвокат Диана Попова

18 май 2026, 15:38
Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти
Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията
Мисия „Евровизия“: Готова ли е България за домакинството през 2027 г.?
Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре
Казусът „Израел срещу Русия“: „Евровизия" е изправена пред трудни въпроси относно участието на страните
Неловкият селфи момент на Илон Мъск с китайски милиардер в Пекин
Мъж е задържан за палеж на пет автомобила и валяк в Белослав
DARA след историческия триумф на „Евровизия“: Няма магия – има по 9 часа работа на ден и никаква омраза

И сторическата първа победа на България на песенния конкурс „Евровизия“, завоювана в събота вечерта от DARA с хита „BANGARANGA“, отприщи светкавична бизнес офанзива. Оказва се, че докато страната още празнува триумфа, брандът вече е станал обект на опит за юридическа защита на европейско ниво, но изненадващо зад заявлението за патент не стои името нито самата изпълнителка Дарина Йотова, нито нейната звукозаписна компания.

Новината бе съобщена от адвоката по интелектуална собственост Диана Попова. В свой анализ тя разкри, че в неделя – точно ден след финала на конкурса – в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) е постъпила заявка за регистрация на европейска търговска марка „BANGARANGA“.

„И не, не е от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания! Се оказа, че ВЧЕРА – 17.05.2026 г. е подадена заявка за регистрация на европейска търговска марка BANGARANGA. В заявката все още няма данни за заявителя, но предвид факта, че за първи език на производството е посочен български, както и че представителят е български адвокат, то няма съмнение от коя страна е заявителят“, споделя адвокат Попова.

Проверката в официалните регистри на EUIPO показва, че процедурата е задействана под номер 019365748. Към момента статусът е на етап „Подадена заявка“. Като представител на неназования инвеститор е вписана българската патентна адвокатка Ралица Заякова-Крушкова. Тъй като личните и фирмените данни на заявителя се крият от софтуерната система на ведомството до окончателното заверяване на държавните такси, името на реалния инициатор остава тайна, но българската следа е неоспорима.

Видът на марката е определен като фигуративен. Това означава, че въпросният български заявител не просто иска да запази думата като такова, а е внесъл за регистрация конкретен графичен дизайн – специфично лого, визуален облик и шрифтово оформление, които тепърва ще излязат на пазара. Датата на подаване, 17 май, е стратегически избрана, тъй като тя осигурява т.нар. „право на приоритет“ – от този момент нататък никой друг на територията на целия Европейски съюз няма право да регистрира същото или сходно лого.

Най-интересен обаче е икономическият обхват на проекта. Заявката е подадена за три специфични класа от Международната класификация от Ница - 9, 28 и 41. Тази комбинация е класическа за развлекателната индустрия и подсказва, че името на победната ни песен от „Евровизия“ ще се превърне в мащабен бранд за дигитални и физически продукти.

В обхвата на Клас 9 влизат софтуер, мобилни приложения, компютърни и видеоигри, както и записани аудио-визуални формати. Клас 28 покрива производството на физически стоки, сред които екшън фигурки, играчки, настолни игри и пъзели. Последният Клас 41 урежда предоставянето на онлайн развлечения, продуцирането на филми и сериали, както и организирането на мащабни събития и развлекателни платформи.

От Vesti.bg потърсихме за коментар адвокат Ралица Заякова-Крушкова. Тя не отговори на телефонното повикване, но изпрати съобщение: „Sorry, I can't talk right now“ („Съжалявам, не мога да говоря в момента“).

Риалити звездата Парис Хилтън замени емблематичната си руса коса с тъмна перука по време на модното шоу GucciCore в Ню Йорк. На подиума към нея се присъединиха супермоделът Синди Крофорд и легендата на американския футбол Том Брейди

Държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“

Четирима от италианските гмуркачи са били част от екип на Университета в Генуа, включително професорът по екология Моника Монтефалконе, нейната дъщеря и двама изследователи

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърдението е опит за ескалиране на ситуацията

Снимки, разпространени от местните медии, показаха Ермак, облечен в костюм, днес да напуска ареста в Киев

Дълбоко пазената тайна на Холивуд: Майката на Мерилин Монро прекарва живота си в сянката на параноидната шизофрения. Въпреки болезненото детство и измислената лъжа, че е сираче, секссимволът на века не спира да се грижи финансово за жената, която я ражда

В последните месеци руските сили в Украйна напредват с едни от най-бавните темпове от 2023 г. насам

Хороскопът за края на май предсказва период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци, но само малцина ще имат особен късмет

Легендата на американския футбол Том Брейди изненада всички с неочакван моден дебют в Ню Йорк. Спортната звезда дефилира с екстравагантен кожен тоалет за Gucci, но странната му походка предизвика вълна от подигравки в социалните мрежи

Плевенски съдия отказа да отнеме автомобил с ремарке, послужили за кражба на фураж за 387 лева. Той изпрати Наказателния кодекс на съд с мотивите, че законът наказва несправедливо според цената на колата и превръща съдилищата в гумен печат

Мохамади получи Нобеловата награда през 2023 г., докато беше в затвора

Камионът пътувал от Белгия през България за Турция

По време на панела участниците демонстрираха в реално време създаването на работеща платформа за подаване на сигнали от граждани

Шушков е дългогодишен служител в Агенцията

Възрастната жена си отиде на 83 години след дълго боледуване. Тя пое изцяло грижата за детето на бившата кметица от бебе, докато Иванчева изтърпяваше 6-годишната си присъда в затвора преди да бъде помилвана

Петер Мадяр е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

