Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

DARA след историческия триумф на „Евровизия“: Няма магия – има по 9 часа работа на ден и никаква омраза

И сторическата първа победа на България на песенния конкурс „Евровизия“, завоювана в събота вечерта от DARA с хита „BANGARANGA“, отприщи светкавична бизнес офанзива. Оказва се, че докато страната още празнува триумфа, брандът вече е станал обект на опит за юридическа защита на европейско ниво, но изненадващо зад заявлението за патент не стои името нито самата изпълнителка Дарина Йотова, нито нейната звукозаписна компания.

„Красив безпорядък“: Дара открива втория полуфинал на „Евровизия”

Новината бе съобщена от адвоката по интелектуална собственост Диана Попова. В свой анализ тя разкри, че в неделя – точно ден след финала на конкурса – в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) е постъпила заявка за регистрация на европейска търговска марка „BANGARANGA“.

„И не, не е от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания! Се оказа, че ВЧЕРА – 17.05.2026 г. е подадена заявка за регистрация на европейска търговска марка BANGARANGA. В заявката все още няма данни за заявителя, но предвид факта, че за първи език на производството е посочен български, както и че представителят е български адвокат, то няма съмнение от коя страна е заявителят“, споделя адвокат Попова.

Дара с „Бангаранга“ се класира първа на „Евровизия“ от втория полуфинал

Проверката в официалните регистри на EUIPO показва, че процедурата е задействана под номер 019365748. Към момента статусът е на етап „Подадена заявка“. Като представител на неназования инвеститор е вписана българската патентна адвокатка Ралица Заякова-Крушкова. Тъй като личните и фирмените данни на заявителя се крият от софтуерната система на ведомството до окончателното заверяване на държавните такси, името на реалния инициатор остава тайна, но българската следа е неоспорима.

Как европейските медии отразиха победата на България на "Евровизия"

Видът на марката е определен като фигуративен. Това означава, че въпросният български заявител не просто иска да запази думата като такова, а е внесъл за регистрация конкретен графичен дизайн – специфично лого, визуален облик и шрифтово оформление, които тепърва ще излязат на пазара. Датата на подаване, 17 май, е стратегически избрана, тъй като тя осигурява т.нар. „право на приоритет“ – от този момент нататък никой друг на територията на целия Европейски съюз няма право да регистрира същото или сходно лого.

Най-интересен обаче е икономическият обхват на проекта. Заявката е подадена за три специфични класа от Международната класификация от Ница - 9, 28 и 41. Тази комбинация е класическа за развлекателната индустрия и подсказва, че името на победната ни песен от „Евровизия“ ще се превърне в мащабен бранд за дигитални и физически продукти.

В обхвата на Клас 9 влизат софтуер, мобилни приложения, компютърни и видеоигри, както и записани аудио-визуални формати. Клас 28 покрива производството на физически стоки, сред които екшън фигурки, играчки, настолни игри и пъзели. Последният Клас 41 урежда предоставянето на онлайн развлечения, продуцирането на филми и сериали, както и организирането на мащабни събития и развлекателни платформи.

От Vesti.bg потърсихме за коментар адвокат Ралица Заякова-Крушкова. Тя не отговори на телефонното повикване, но изпрати съобщение: „Sorry, I can't talk right now“ („Съжалявам, не мога да говоря в момента“).