„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

П арис Хилтън привлече всички погледи в събота вечер, когато се появи на подиума на звездното модно ревю GucciCore в Ню Йорк, изглеждайки почти напълно неузнаваема.

45-годишната риалити звезда замени запазената си марка – русата коса – с драматична кестенява перука с бретон, докато демонстрира дрехи от „лимитираната колекция, посветена на Ню Йорк“ на италианската модна къща. Тъмната прическа на Хилтън включваше дълги пластове и ефирен, странично сресан бретон, което ѝ придаде напълно свежо излъчване за шоуто. Тя съчета преобразяването с наситено пръскан тен и емблематичния си грим.

За дефилето Хилтън носеше копринена жълта рокля-риза, завързана с панделка, съчетана с колан на Gucci с разпознаваемото зелено-червено райе на марката. Тя добави още повече драматизъм с черно кожено палто, преметнато през едното рамо, показващо цветна флорална подплата, докато минаваше покрай звездите на първия ред, сред които Ким Кардашиян, Марая Кери и Шон Мендес. Визията ѝ беше завършена с червена чанта във формата на куб и широки черни кожени ботуши.

Хилтън не беше единствената знаменитост, която предизвика истински фурор на подиума по време на модното дефиле на GucciCore. Супермоделът Синди Крофорд смая тълпата с черна рокля без презрамки с пера, изглеждайки десетилетия по-млада от своите 60 години. Кестенявата ѝ коса беше оформена с много обем, а гримът ѝ беше нежен и бляскав.

Междувременно, иконата на NFL Том Брейди направи изненадваща поява на подиума. 48-годишният спортист замени футболната екипировка с висша мода, стъпвайки на модния подиум с черно кожено яке и съответстващ панталон.

Емили Ратайковски също дебютира с изненадващ нов външен вид за шоуто. Вместо обичайните си тъмнокафяви очи, 34-годишната красавица носеше лешникови контактни лещи, които напълно промениха изражението ѝ. Тя демонстрира късо черно палто с голяма кожена яка, съчетано с черни кожени ботуши до коляното.

Моделът Амелия Грей Хамлин, дъщеря на Лиса Рина, показа стегнатите си коремни мускули в кафяв къс топ с пух по време на дефилето си. 24-годишната звезда допълни тоалета си с черни панталони на райета и оранжеви слънчеви очила, докато крачеше по подиума с ръка на хълбок.

Шоуто GucciCore: Gucci Cruise 2027 се проведе на открито, в самото сърце на Таймс Скуеър. Според официалния уебсайт на марката, лимитираната колекция е „достъпна ексклузивно в пет избрани бутика в града след модното ревю GucciCore“.