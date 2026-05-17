Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Според ирански медии Вашингтон не е направил „никакви конкретни отстъпки“ по предложението на Техеран

17 май 2026, 20:47
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната „няма да остане нищо“, ако Техеран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон, съобщи NOVA.

„За Иран часовникът тиктака и по-добре да се раздвижат, БЪРЗО, иначе от тях няма да остане нищо“, написа Тръмп в платформата Truth Social, допълвайки: „ВРЕМЕТО Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ!“

На този фон напрежението между двете държави се задълбочава заради липсата на напредък по иранската ядрена програма. Според ирански медии Вашингтон не е направил „никакви конкретни отстъпки“ по предложението на Техеран.

Информационната агенция „Фарс“ съобщава, че американската страна е представила план от пет точки, включващ ограничаване на Иран до едно действащо ядрено съоръжение и прехвърляне на запасите от високообогатен уран към САЩ. Според същите източници Вашингтон е отказал размразяване дори на част от иранските активи в чужбина, както и изплащане на репарации. Агенция „Мехр“ допълва, че САЩ са поставили и условие за дългосрочни санкции срещу иранския ядрен сектор, обвързвайки преговорите с прекратяване на военните действия.

Междувременно напрежението се изостри допълнително, след като говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазъл Шекарчи предупреди Вашингтон да не предприема нови удари. „Ако Иран бъде нападнат отново, неговите ресурси и армията му ще се изправят пред изненадващи, невиждани и бурни събития“, заяви той, цитиран от иранската държавна телевизия.

Източник: NOVA    
Доналд Тръмп Иран САЩ Напрежение САЩ-Иран Ядрена програма на Иран Преговори Санкции срещу Иран Военни заплахи Мирно споразумение Високообогатен уран
