След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

Е дуард Петросян, който беше разделен принудително от семейството си, получи виза. Историята му привлече сериозно обществено внимание след серия от репортажи в ефира на NOVA.

Причината бе, че Едуард, който е с арменско гражданство, но е роден в България, не може да живее свободно със семейството си, след като му е отказан престой. В резултат той виждаше детето си единствено по телефона.

От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян

Проблемите започват след пропуск да поднови документите си.

Той е задържан след проверка в столичното метро преди около година, когато, по думите на семейството, съпругата му Юлиана е била бременна, а Едуард е бил отведен от органите на реда. Двамата твърдят, че са се опитали да обяснят, че той е живял дълги години в България и е роден в Пловдив.

Едуард заминава за Армения през 2009 г., а десет години по-късно се завръща в България.

По негови думи едва преди няколко дни е успял да види дъщеря си на живо за първи път, когато съпругата му отива при него в Армения.