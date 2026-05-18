България

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

Проблемите започват след пропуск да поднови документите си

18 май 2026, 16:57
След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза
Източник: NOVA

Е дуард Петросян, който беше разделен принудително от семейството си, получи виза. Историята му привлече сериозно обществено внимание след серия от репортажи в ефира на NOVA.

Причината бе, че Едуард, който е с арменско гражданство, но е роден в България, не може да живее свободно със семейството си, след като му е отказан престой. В резултат той виждаше  детето си единствено по телефона. 

От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян

Проблемите започват след пропуск да поднови документите си.

Той е задържан след проверка в столичното метро преди около година, когато, по думите на семейството, съпругата му Юлиана е била бременна, а Едуард е бил отведен от органите на реда. Двамата твърдят, че са се опитали да обяснят, че той е живял дълги години в България и е роден в Пловдив.

Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

Едуард заминава за Армения през 2009 г., а десет години по-късно се завръща в България.

По негови думи едва преди няколко дни е успял да види дъщеря си на живо за първи път, когато съпругата му отива при него в Армения. 

Източник: NOVA    
Едуард Петросян виза
Последвайте ни
Съдът пусна обвинените за имотна измама в

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 23 часа
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 23 часа
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 21 часа
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Любопитно Преди 55 минути

Актрисата Зоуи Кравиц бе забелязана да танцува на откриващото шоу от турнето на годеника си Хари Стайлс в Амстердам. Източници разкриват, че двамата вече планират две сватби в Лондон и Ню Йорк, а певецът е „напълно запленен“ от бъдещата си булка

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

България Преди 2 часа

Адвокатът коментира и връщането на откраднат имот

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

Свят Преди 2 часа

Държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“

Владимир Путин и Си Дзинпин

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

Свят Преди 2 часа

„Гъсто разпределените във времето посещения предизвикаха широко внимание, като анализатори отбелязват, че в ерата след Студената война е изключително рядко явление една държава да приеме лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише местното издание Global Times

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

73-годишната звезда от „Спасители на плажа“ и „Рицарят ездач“ Дейвид Хаселхоф засили притесненията за здравословното си състояние. Актьорът беше заснет в инвалидна количка и с превързан глезен след процедура в Лос Анджелис

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Свят Преди 3 часа

Четирима от италианските гмуркачи са били част от екип на Университета в Генуа, включително професорът по екология Моника Монтефалконе, нейната дъщеря и двама изследователи

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 3 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърдението е опит за ескалиране на ситуацията

<p>Андрий Ермак е освободен под гаранция след обвиненията в пране на пари</p>

Пуснаха под гаранция бившия шеф на канцеларията на Зеленски

Свят Преди 3 часа

Снимки, разпространени от местните медии, показаха Ермак, облечен в костюм, днес да напуска ареста в Киев

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Любопитно Преди 3 часа

Дълбоко пазената тайна на Холивуд: Майката на Мерилин Монро прекарва живота си в сянката на параноидната шизофрения. Въпреки болезненото детство и измислената лъжа, че е сираче, секссимволът на века не спира да се грижи финансово за жената, която я ражда

<p>Путин е изправен &quot;пред много трудни избори&quot;</p>

Шефът на естонското разузнаване: Путин е изправен "пред много трудни избори" в Украйна

Свят Преди 3 часа

В последните месеци руските сили в Украйна напредват с едни от най-бавните темпове от 2023 г. насам

Хороскоп за края на май: Кои зодии ще целуне съдбата и за кого предстои обрат

Хороскоп за края на май: Кои зодии ще целуне съдбата и за кого предстои обрат

Любопитно Преди 4 часа

Хороскопът за края на май предсказва период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци, но само малцина ще имат особен късмет

Гълъб Донев

Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027

България Преди 4 часа

Донев обяви оптимизация в администрацията и таван на възнагражденията

Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Любопитно Преди 4 часа

Легендата на американския футбол Том Брейди изненада всички с неочакван моден дебют в Ню Йорк. Спортната звезда дефилира с екстравагантен кожен тоалет за Gucci, но странната му походка предизвика вълна от подигравки в социалните мрежи

<p>Заради три бали люцерна: Проверяват спорната конфискация на автомобили</p>

Заради дело за кражба на три бали люцерна: Конституционният съд проверява спорната конфискация на автомобили

България Преди 4 часа

Плевенски съдия отказа да отнеме автомобил с ремарке, послужили за кражба на фураж за 387 лева. Той изпрати Наказателния кодекс на съд с мотивите, че законът наказва несправедливо според цената на колата и превръща съдилищата в гумен печат

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е изписана от болница

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е изписана от болница

Свят Преди 4 часа

Мохамади получи Нобеловата награда през 2023 г., докато беше в затвора

Задържаха близо 48 кг кокаин за 4.4 млн. евро на "Капитан Андреево"

Задържаха близо 48 кг кокаин за 4.4 млн. евро на "Капитан Андреево"

България Преди 4 часа

Камионът пътувал от Белгия през България за Турция

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Диетолози посочват привидно здравословни храни, които повишават кръвната захар

Edna.bg

Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival’ 18

Edna.bg

Илия Груев с престижно отличие в Англия

Gong.bg

Давид Алаба отива на Мондиал 2026 след само 505 минути през сезона

Gong.bg

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян, разделен по принуда от семейството си, получи виза

Nova.bg

Румъния потвърди случай на хантавирус, пациентът няма връзка с огнището на круизния кораб "Хондиус"

Nova.bg