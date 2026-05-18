Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

Р айонна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа турски гражданин, обвинен в противозаконно превеждане на 15 чужди граждани на българска територия, използвайки плавателен съд.

Той е обвинен за това, че противозаконно е превел през морската ни граница, навлизайки от турски териториални води, 15 граждани на Афганистан, Египет, Еритрея и Сомалия, като деянието е извършено чрез плавателно средство - моторна лодка.

Прокуратурата в Бургас задържа двама души за трафик на мигранти

Престъплението е осъществено на около 10 морски мили източно от село Синеморец и на около 5 морски мили северно от паралела на морската ни граница с Република Турция.

Моторната лодка, превозваща чуждите граждани, е установена и задържана от служители на Гранична полиция.

Хванаха сириец, превозвал 10 мигранти от Сирия и Мароко

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.