Любопитно

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

17 май 2026, 09:37

"Това е повече от Оскар": Удостоиха Джон Траволта с почетната награда „Златна палма“ в Кан
Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026

Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026
Казанлък избра

Казанлък избра "Царица Роза"
Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет
Българка стана най-красивият модел на Белгия

Българка стана най-красивият модел на Белгия
Дара излиза под №12 на финала на

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно
Големият победител Денисиньо от Hell’s Kitchen: В кухнята съм от 8-годишен, защото нямаше къде да живея! (ВИДЕО)

Големият победител Денисиньо от Hell’s Kitchen: В кухнята съм от 8-годишен, защото нямаше къде да живея! (ВИДЕО)
Талантливият Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen

Талантливият Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen

М айка, модел, водеща и инфлуенсър - Славена Вътова влиза в студиото на Кухнята след Ада с откровен разказ за трансформацията, през която преминава в Hell’s Kitchen и уроците, които остава да носи дълго след края на формата.

Тя признава, че първоначално е подценила предизвикателството, но още с първите си стъпки в Кухнята разбира, че я очаква нещо много по-сериозно. Въпреки опита си у дома, Славена се сблъсква с реалността на професионалната кухня и осъзнава колко много още има да учи. Именно това я амбицира да даде повече от себе си - с дисциплина, постоянство и готовност да надгражда.

В епизода Славена и водещият Станислав Иванов приготвят тирамису - десерт, който се превръща в символ на наученото по време на участието ѝ. Тя споделя, че често е жертвала съня си, за да тренира рецепти и да

бъде по-подготвена - лягала е късно и е ставала още преди изгрев, за да усъвършенства кулинарните си умения.

Славена отдава голяма част от успеха си на отбора на Златните, в който е попаднала - балансирани характери, които са ѝ помогнали да се развие и да повярва повече в себе си. За нея дисциплината и търпението са качества, които се изграждат с време, но дават резултат във всяка сфера - не само в кухнята.

След участието интересът към нея е още по-голям, а въпроси като „Кога ще ни сготвиш?“ се превръщат в част от ежедневието ѝ. Въпреки това тя не спира да гледа напред - планира да продължи да се обучава, да посещава курсове и кулинарни академии и да надгражда знанията си.

Разговорът преминава и през темата за социалните мрежи - искреността, фалша и баланса между личен и публичен образ. Славена говори открито за това как възприема инфлуенсърството днес и как се е трансформирала индустрията през годините. Тя споделя, че се фокусира върху позитивните реакции и съзнателно изолира негативизма, който често няма реална стойност.

Един от най-силните моменти в разговора е свързан с личния ѝ живот - трудностите около раждането на второто ѝ дете и борбата, която семейството ѝ води. Спомените за този период остават дълбоко емоционални, но и показват силата на вярата, търпението и любовта.

Славена разказва и за семейните ценности, които следва - вечерите, в които всички споделят как е минал денят им и стремежа да се фокусират върху доброто. Именно това е балансът, който ѝ помага да съчетава динамичния си начин на живот с ролята на майка.

В разговора не липсват и теми като хранене и поддържането на добра форма. Славена споделя своя опит с различни режими, подчертавайки, че за нея най-важното е човек да се консултира със специалисти и да намери своя баланс.

Славена е категорична и за едно - в Hell’s Kitchen има хора, които се открояват безспорно, а според нея победата отива при най-подготвения.

Защо един месец след раждането на детето си Славена не получава акт за раждане? Трансформирала ли се е професията на модел в инфлунесърството? И как Славена би обяснила работата на инфлуенсъра на по-възрастното поколение?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Славена Вътова Hells Kitchen България Лична трансформация Кулинария Инфлуенсър Майчинство Семейни ценности Дисциплина Личностно развитие Подкаст
Последвайте ни

По темата

Еуфория след

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

"Евровизия" идва в София! DARA донесе първа победа за България

"БлагоДара": Вълна от звездни поздравления след триумфа на DARA на "Евровизия"

Нощна атака с дронове разтърси Москва, жертви и разрушения в региона

Нощна атака с дронове разтърси Москва, жертви и разрушения в региона

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Kimera K39 заложи на V8 от Koenigsegg

Kimera K39 заложи на V8 от Koenigsegg

carmarket.bg
<p>„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026</p>
Ексклузивно

„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026

Преди 9 часа
Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала
Ексклузивно

Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала

Преди 13 часа
Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Ексклузивно

Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Преди 11 часа
Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“
Ексклузивно

Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Евровизия 2027&quot;: Бургас официално изрази интерес за домакинство</p>

"Евровизия 2027" в България: Бургас официално изрази интерес за домакинство

България Преди 35 минути

Община Бургас влиза в надпреварата за организиране на конкурса

BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"

BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"

България Преди 1 час

Текстът на песента е посветен на ангажимента на Дара да преодолее тревожността и синдрома на дефицит на вниманието

Отговорите, които всеки родител търси: Събитието на „Ох, на мама“ в НДК не спира да изненадва и днес

Отговорите, които всеки родител търси: Събитието на „Ох, на мама“ в НДК не спира да изненадва и днес

Любопитно Преди 1 час

След силния старт вчера, вторият ден предлага срещи с нови лектори и напълно свободен достъп до мащабната експо зона в зала 8 на НДК

<p>Цените на оръжията в Европа скочиха</p>

Естония: Цените на оръжията в Европа скочиха с до 60% за две години

Свят Преди 2 часа

Рязкото поскъпване на оръжията и военната техника усложнява плановете на НАТО за увеличаване на отбранителните разходи, каза Хано Певкур

"Мечтите се сбъдват": Първата учителка на DARA след победата ѝ на "Евровизия"

"Мечтите се сбъдват": Първата учителка на DARA след победата ѝ на "Евровизия"

България Преди 2 часа

Дара е завършила училището по изкуства в морската столица

Вероника и Мирослав са победителите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Вероника и Мирослав са победителите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Свят Преди 3 часа

Те спечелиха рекордната награда от 115 950 евро

Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

Любопитно Преди 4 часа

Дори книгите могат да развият мухъл, който не е видим веднага

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Любопитно Преди 4 часа

Завръщането към древните ритуали за сън и светлина е ключът към здравето и активния живот през 2026 г., смятат експерти

Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Любопитно Преди 4 часа

Лошият сън често се крие в чинията ни. Експерти предупреждават, че някои на пръв поглед безобидни продукти блокират естествените механизми на тялото за почивка. Разберете кои храни и напитки трябва да избягвате вечер, за да си осигурите пълноценна нощ

Стафидите не са само за кифлички: Как те поддържат сърцето и кръвоносните съдове

Стафидите не са само за кифлички: Как те поддържат сърцето и кръвоносните съдове

Любопитно Преди 4 часа

Не бива обаче да прекалявате с тях – стафидите са с високо съдържание на калории и захар

Вятър, облаци и гръмотевици: Жълт код за проливни дъждове в части от България

Вятър, облаци и гръмотевици: Жълт код за проливни дъждове в части от България

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат от 14° до 22°

,

Роботът Робърт превзе „Витошка” с танца на „Бангаранга”

Любопитно Преди 12 часа

Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия” дойде и от света на технологиите

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Свят Преди 12 часа

Шофьорът е излязъл от разбилата се кола и е побягнал, като по пътя си е намушкал минувач, който се опитал да го спре

Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

Свят Преди 13 часа

Това ще бъде първото официално държавно посещение на папа във Франция след визитата на Бенедикт XVI през септември 2008 г.

Самолет е излязъл от пистата на летището в хърватския град Сплит, няма пострадали

Самолет е излязъл от пистата на летището в хърватския град Сплит, няма пострадали

Свят Преди 13 часа

Пътниците и екипажът са били безопасно евакуирани от самолета и няма пострадали сред тях

,

Хиляди протестираха във Виена срещу участието на Израел в Евровизия

Свят Преди 13 часа

Протестиращите обвиниха организаторите на Евровизия в лицемерие за това, че са позволили на Израел да участва, след като Русия бе отстранена през 2022 г. заради инвазията в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Най-трудният момент в живота ми беше раждането на втората ми дъщеря! (ВИДЕО)

Edna.bg

Да отглеждаш с любов и знание: Форумът на „Ох, на мама“ с нови вълнуващи срещи в НДК

Edna.bg

Роналдо се разплака и напусна без медал финала на АШЛ (видео)

Gong.bg

Веласкес разкри какво е състоянието на Сангере

Gong.bg

"Непознатите земи": Карибски истории от Панама до Хондурас (ВИДЕО)

Nova.bg

Соня Йончева: Синът ми мрази музиката, защото ни разделя

Nova.bg