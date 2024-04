Два пъти по-голям от лондонски автобус: Гигантско чудовище е обитавало Обединеното кралство

С ъмърсет е известен най-вече с Гластънбъри (историческа забележителност), сайдер и чедър.

Но сега английският град има нова претенция за слава - някога крайбрежието му е било дом на най-големия вид морско влечуго, откривано някога.

Експерти разкриха, че преди 200 милиона години в морето край Съмърсет е плувал огромен ихтиозавър, два пъти по-голям от автобус.

Археолози от Бристолския университет и Манчестърския университет са прекарали последните няколко години в сглобяване на фрагменти от челюстна кост, открита във формацията Уестбъри Мъдстоун.

Новата кост е сходна по размер и форма с друга челюстна кост, събрана от същата скална формация само на няколко мили оттам.

Заедно те смятат, че тези две челюстни кости принадлежат на неописан досега вид ихтиозавър - група масивни влечуги, обитаващи океаните от епохата на динозаврите.

Въз основа на дължината на тези кости новият вид, наречен Ichthyotitan severnensis, може да е бил дълъг цели 25 метра - два пъти повече от лондонски автобус.

