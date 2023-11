Дрю Баримор обясни отказа си от пластични операции

З вездата от филмите "Извънземният" и "Диетата на Санта Кларита" Дрю Баримор обясни защо е отказала пластичната операция.

В разговор с People 48-годишната актриса сподели, че се страхува от зависимостта от пластичната хирургия и планира да се въздържа от пластични операции възможно най-дълго.

Drew Barrymore drew the line at cosmetic surgery. She reveals what "scares" her about going under the knife right here: https://t.co/yVyYtpxhmz pic.twitter.com/IRFgJ1pdbX