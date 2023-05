Учени откриха нов начин на засичане на природни бедствия

У чени от американския щат Аляска установиха, че сензори, които засичат промени в атмосферното налягане, дължащи се на земни трусове, могат да получат данни за големи земетресения и експлозии, надхвърлящи максималните възможности на много сеизмометри, съобщи електронното издание "Юрикалърт".

Сензорите, които откриват нечути инфразвуци във въздуха, могат да подобрят предупрежденията за цунами и други спешни реакции, като същевременно намалят разходите.

Проучването на експертите от Геофизичния институт към университета на Аляска във Феърбанкс показва, че тези устройства могат да определят магнитуда на земетресенията по-точно от някои сеизмографи. Първоначалното предупреждение за цунами се базира само на предполагаемия магнитуд и местоположение.

Инфразвуковите сензори обикновено се използват за други цели като улавянето на минни експлозии или ядрени детонации. Те също така откриват свлачища, изригващи вулкани или метеори, навлизащи в земната атмосфера.

"Това, което направихме, е да използваме инфразвука за цел, за която всъщност не е предназначен", казва Кен Макферсън от Геофизичния институт в Аляска. "Установихме, че работи добре за осигуряване на пълни данни за силни земетресения".

