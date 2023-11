Най-старата мумия в света: Какво не знаем за рода Чинчоро

Н ародът Чинчоро, който е обитавал районите на чилийската пустиня Атакама, е първият, който мумифицира своите мъртъвци.

Най-ранният известен пример за мумия на Чинчоро датира от около 5050 г. пр.н.е. Това е мумия на повече от 7000 години. В региона обаче има още по-стари естествено мумифицирани индивиди, които датират от 7020 г. пр.н.е., когато народът Чинчоро е използвал сухата пустиня, за да съхранява своите мъртъвци.

The Chinchorro people settled along the coastal bays of the Atacama Desert, in what is now present-day Chile, around 7,000 BC. They developed a mummification technique around 5,000 BC, which predates the ancient Egyptians by approximately 2,000 years. Despite this earlier… pic.twitter.com/fbSZU0q0mu — Historic Vids (@historyinmemes) August 8, 2023

Чинчоро са били общество от ловци, които са живели близо до северния бряг на пустинята Атакама. Като крайморска общност те са били запалени рибари и са се хранели с богата на морски дарове храна. Името им се превежда като "хрилни мрежи", което се отнася до начина, по който са ловили риба.

Родината им се намира в покрайнините на пустинята Атакама - най-сухата пустиня в света. Тя е била сух регион в продължение на 15 милиона години, а в някои части на пустинята може би не са падали значителни валежи в продължение на 401 години между 1570 и 1971 г.

Животът в тези условия не е лесен за хората - или за която и да е друга форма на живот - но хората от племето Чинчоро са се възползвали от изключително сухата среда.

Climate change may be destroying world's oldest known mummies, from hunter-gatherer people called Chinchorro living along coast of Chile and Peru. Radiocarbon dating as far back as 5050 BC, makes them world’s oldest man-made mummies. pic.twitter.com/VmkwC4iwQk — Pixel-perfect (@pixelperfect44) October 19, 2023

Смята се, че те са изнасяли починалите си близки в пустинята, където изключително сухите условия са предотвратявали разлагането и са позволявали на телата да се мумифицират по естествен начин.

Най-старото от тези тела датира отпреди около 9000 години. То е открито в близост до устието на дере, наречено „Ача”, на около 5 км. източно от брега в Арика, Чили. Голяма част от тялото се е разпаднало, но научните изследвания са успели да разкрият самоличността на мумията - мъж, починал на около 25-30 години. Той става известен като Човека от “Ача”.

Привидно вдъхновени от този естествен процес на съхранение, хората от племето Чинчоро са започнали да мумифицират изкуствено своите човешки останки. Пример за умишлено мумифицирано тяло датира отпреди около 7000 години.

I learned about the Chinchorro people and their incredible skill to preserve their dead. The oldest #mummies in the world are from this culture, found in Arica, the north of #Chile #Archeology#Anthropology#History pic.twitter.com/ilKdDtGqvJ — Ana Sanchez (@AnaSanchezPhD) April 1, 2022

По данни на ЮНЕСКО местата, обитавани от Чинчоро, датиращи от 5450 г. пр.н.е., са свързани с известни изкуствено мумифицирани човешки тела. Много от тези мумии остават в забележително добро състояние, все още украсени с ярки дрехи и декорации на отдавна изчезналата им култура.

"Гробищата разкриват, че Чинчоро непрекъснато са въвеждали иновации в практиките си за мумифициране, за да създадат изкуствени мумии, които притежават изключителни материални, скулптурни и естетически качества, отразяващи фундаменталната социална роля на мъртвите в човешкото общество", обяснява ЮНЕСКО.

The World's Oldest Mummies Are Found Nowhere Near Egypthttps://t.co/hSDolLBsb4 — IFLScience (@IFLScience) November 7, 2023

Всичко това се случва хилядолетия преди мумифицирането да бъде усъвършенствано от древните египтяни от другата страна на земното кълбо, съобщава IFL Science.

През януари 2023 г. археолози в Египет са открили мумифицирани останки на около 4300 години. Експертите са обявили, че откритието им е най-старата мумия, откривана някога в страната. През 2021 г. пустинните гробища, където древните Чинчоро погребвали своите мъртви, са обявени от ЮНЕСКО за обект на световното културно наследство.

Тези умопомрачителни реликви обаче са изправени пред несигурно бъдеще. Съобщава се, че в резултат на изменението на климата много от мумиите са деградирали, като някои от тях дори са се разпаднали на "отвратителна черна утайка".