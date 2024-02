Драма, любов и още нещо...7 идеи какво да гледаме в Деня на влюбените

Н езависимо дали желаете да се влюбите, в момента сте във вихъра на любовта или да отпразнувате приятелство, можете го направите с някоя от лентите, които ви представяме. Те са подбрани от Daily Mail.

The Summer I Turned Pretty, 2022

Базирано на бестселърите на Джени Хан, тази лента включва драма, комедия и най-вече романтика, докато Бели се справя с възникващия любовен триъгълник, който заплашва да преобърне живота ѝ. Втората серия засилва драмата още повече, тъй като се появяват събития, които променят живота ѝ, като рак и заплахата да загуби къщата на плажа.

Всяка година Изабел "Бели" Конклин очаква с нетърпение да прекара лятото в плажната къща на семеен приятел. Но какво се случва, когато тя и двамата тийнейджъри-синове на семейството, с което живеят заедно, изведнъж престават да гледат един на друг като на груби и разкрепостени детски съученици и започват да виждат сериозни романтични възможности?

И просто ей така..., 2021

Седемнадесет години след шестата и последна серия на оригиналния хитов телевизионен сериал, приятелите от Манхатън се събират отново за едно закъсняло продължение. Оригиналният сериал и последвалите го два успешни филма описваха любовния живот на авторката на секс рубрика във вестника Кари Брадшоу (Сара Джесика Паркър) и трите ѝ най-добри приятелки - умната адвокатка Миранда Хобс (Синтия Никсън), примата Шарлот Йорк (Кристин Дейвис) и неудържимата Саманта Джоунс (Ким Катрал) - но когато се завърна, четирите бяха станали три, а Катрал отсъстваше поради несъгласие със сюжета.

Сериалът внася приятна смесица от познато и свежо в живота на вече петдесет и няколко годишните приятелки. Вярно е, че първият епизод беше критикуван, но вторият епизод навлезе в по-задълбочен ритъм и сериалът намери интересни истории за Кари, Шарлот и особено за Миранда. И, разбира се, търканията с Катрал извън камерата добавиха известно напрежение. Първата серия се оказва толкова успешна, че втората е поръчана почти веднага.

Significant Other​, 2023

Тази комедия е толкова мрачна - привидно сценарий за запознанство между момчета и момичета, което обаче е незабавно неловко и болезнено и няма нищо общо с любовта от пръв поглед. Най-добре е да се възприеме като анти-романtика, сериал за самотата и човешките слабости, в което сладкото в горчивото побеждава - просто отнема малко време и по пътя става доста неприятно.

Когато за пръв път се среща със съседите Сам и Анна (Юсеф Керкур от Home и Катрин Паркинсън от The IT Crowd), Анна получава инфаркт, а Сам гълта хапчета и пише предсмъртно писмо върху листовка за пица. Нито един от двамата обаче не напуска този свят и това, което следва, е бавно и понякога грозно сближаване на тези двама дълбоко самотни и тъжни хора.

Те със сигурност са странна двойка и не си подхождат очевидно, но доколкото Сам току-що е приключил връзка, а Анна явно се е отказала да създава значима връзка с мъже, и двамата се намират в сходни ситуации - несигурни и притеснени около потенциалните любовни интереси.

Love Mе, 2021

Тази драма от Мелбърн разказва за любовта - да я преследваш, да я задържиш и за болката от загубата ѝ - в различни периоди от живота. Хюго Уийвинг от "Матрицата" е най-познатото лице в ролята на любезния, но болезнено самопожертвователен съпруг на болната Кристин, за която е женен от близо 40 години.

Дъщеря им в края на 30-те години Клара (Бояна Новакович) пък е в края на силите си да се среща с чудаци, които намира в интернет. Животът и на двамата е на път да се преобърне, а Уийвинг е забележителен за гледане, с изпълнение, което е едновременно сърцераздирателно и неочаквано забавно. Сцените, в които той отблъсква безумно неподходящи запитвания от приятелки за болната си съпруга, са пример и за двете.

Филмът "Love me" е базиран на шведския сериал "Alska Mig", а историята притежава онзи скандинавски фатализъм, който австралийците също умеят да правят добре. Освен това е чудесно да видим Новакович в съвсем различна роля от тази, която изигра в бляскавата американска криминална драма "Инстинкт" с Алън Къминг, откъдето може би я познавате. Втората серия започва с героите, които се намират на много по-стабилно място, но с усещането, че това може да не продължи дълго. (Две серии)

Емили в Париж, 2020

Този сериал събира всички възможни френски клишета в нежна романтична драма за американска маркетоложка, която се разхожда в Париж. Създадена от същия екип като "Сексът и градът", под всичко това се крие и една история за приятелство, амбиция и любов с много сърце.

Лили Колинс е възхитителна в ролята на Емили Купър, американка, която е изпратена в Париж, за да работи в луксозна маркетингова фирма. Докато в първата серия има много културни сблъсъци, докато Емили обикаля столицата, във втората се разглеждат по-дълбоко героите, включително загадъчната шефка на Емили Силви, изиграна от Филипин Лерой-Болио. Освен това тя намира любовта на необичайно място. Париж рядко е изглеждал по-красив, а дрехите са безкрайна радост.

Четири сватби и едно погребение, 2019

Минди Калинг (The Mindy Project) е съавтор на този американски телевизионен вариант на романтичната комедия на Ричард Къртис, който е по-скоро ремикс, отколкото римейк, с герои от класически романтични комедии, разбъркани в модерна мелачка.

Проследяваме американската директорка по комуникациите Мая (Натали Емануел, която играе Мисандей в "Игра на тронове") до Лондон за сватбата на най-добрата ѝ приятелка и следва бурна година в любовта и романтиката около Мая и нейните приятели, включително Каш (Никеш Пател от "Starstruck").

Използването на филмите на Ричард Къртис като отправна точка за сериала е добра идея, тъй като филмите му са основно ансамблови творби на тема любов и романтика, а в десетте епизода има повече време героите да пораснат и да се развият.

The Time Traveler's Wife, 2022

Шестте части на Стивън Мофат по романа на Одри Нифенгър имат своите противници, но в тях е представен вид неконвенционален романс, който не се вижда често по телевизията. Историята е любовна - за силата на брака като балсам срещу неизбежността на смъртта, поради което всичко се развива в посока на церемонията между Клеър (Роуз Лесли от "Игра на тронове") и нейната половинка Хенри (Тео Джеймс от "Белият лотос"), който случайно пътува във времето.

До този момент филмът вероятно ще ви остави със сълзи в очите, но по пътя си преминава през много други емоции, включително и през някои моменти, които са просто смешни. Единственият безспорен недостатък са сцените с "възрастовия" грим, в които просто изглежда така, сякаш всички са с гумени маски.

Вземайте пуканките и си пуснете тази вечер някой от тези филми и сериали. Няма да съжалявате.