Шоколад, ягоди, стриди: Действат ли наистина афродизиаците?

Н аречени на Афродита, гръцката богиня на любовта, се казва, че афродизиаците повишават либидото, потентността и сексуалното удоволствие. Кой не е чувал, че шоколадите, ягодите и стридите могат да имат толкова мощен ефект? Исторически погледнато, афродизиаците са включвали дори по-странни хранителни продукти – включително токсичната испанска муха, смлян носорог и екстракти от редки растения.

Всъщност, по време на изследване за книгата си „Сношения“, съавторът Марта Хопкинс установи, че почти всяка храна някога е била смятана за афродизиак.

