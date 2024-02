Коя е "майката на американската валентинка“?

Е стер Хауланд не е нарицателно за повечето американци. Но тези, които са изучавали историята зад сложните, ръчно изработени карти, които тя започва да прави преди около 175 години, твърдят, че трябва да бъде.

„Тя била Марта Стюарт на своето време. Тя би била супер успешна в Etsy“, каза Ванеса Бъмпус, координатор на изложбата в Историческия музей на Уорчестър в Масачузетс.

Quién es Esther Howland, la mujer detrás del éxito de San Valentín https://t.co/EWMNHy3cde pic.twitter.com/g9URa5nGK3 — iProfesional (@iProfesional) February 13, 2024

Хауланд живяла в Уорчестър и изградила бизнеса си в центъра на Масачузетс, който ѝ донесъл слава и богатство през живота ѝ, както и прякор, който останал дълго след смъртта ѝ през 1904 г.: „Майката на американската валентинка“.

Хауланд не е измислила валентинките, нито ги е занесла в Съединените щати. Но на нея се приписва искрата за разпространението на богато украсените картички, които се превърнали в основен елемент от празненствата за Свети Валентин в страната и в крайна сметка прераснали в индустрия за милиарди долари.

„Тя била мечтател. Много от това, което имаме като представа за валентинките, са неща, които е направила тя“, казва Нанси Росин, президент на Националната асоциация на колекционерите на валентинки. „Тя популяризирала Свети Валентин в Америка.“

И го направила със стил.

„Имало много, много слоеве дантела и много сложни декорации“, казва Росин.

Happy #ValentinesDay from Esther Howland's Valentine card, "Sincerely Yours" circa 1870s. pic.twitter.com/eEtXlJpGgf — Talk of the Commonwealth (@CommonTalkPod) February 14, 2020

Малки парчета хартия били сгъвани като акордеони, за да изскачат слоевете на картичката. Ярко оцветени хартиени вафли, украсени с дантела, подчертавали сложните дизайни. По-сложните картички включвали „декорации от панделки, страници с художествени илюстрации, скрити отделения и позлатени дантели“, според публикация, описваща работата на Хауланд на уебсайта на Библиотеката на Конгреса.

Много от дизайните на Хауланд били етикетирани с търговска марка в червено „Х“. Розин казва, че може да разпознае други, които вероятно са работа на Хауланд, но нямат маркировките.

„Не мисля, че тя ги е подписвала, докато не започнала да има конкуренция“, каза Росин.

И посланието винаги било скрито вътре.

Розин сподели, че не само артистичността на валентинките на Хауланд привлича вниманието на колекционерите, но и историята зад тях.

„Тя наистина е била страхотен предприемач“, казва Розин във видео, описващо работата на Хауланд за библиотеката Хънтингтън в предградието на Лос Анджелис, която е дом на хиляди валентинки и ефимери, дарени от Розин, включително стотици картички на Хауланд.

Поточната линия на Свети Валентин

Meet Esther Howland, the 'mother of the American valentine' who 'would have killed it on Etsy' https://t.co/wCi0NzyeJn pic.twitter.com/35rtOsdgO1 — Catherine Shoichet (@CatherineCNN) February 13, 2024



Хауланд завършила Маунт Холиок през 1847 г. Както се разказва, тя била вдъхновена от валентинка, която получила от Англия същата година.

„Тя си помислила, „Мога да правя това“, каза Бъмпус. И така Хауланд, чийто баща притежавал магазин за канцеларски материали, се заела да прави свои собствени валентинки. Тя убедила баща си да поръча материали и привлякла помощта на други жени, като се събирали на третия етаж в дома на семейството й.

„Те седели в редици от двете страни на масите и просто си предавали валентинките, така че всяка една от тях да може да добави своето нещо… Тя го направила преди Хенри Форд - имали поточна линия“, каза Бъмпус.

Процесът бил по-ефективен, но все още се извършвал на ръка, което довело до някои несъответствия. Нямало две еднакви картички.

„Тя току що е била завършила училище и стартирала собствен бизнес. В началото хората разбирали за нея от уста на уста“, казва Бъмпус.

In 1849, Worcester native and Mt Holyoke grad Esther Howland sold America's first #valentines, creating what would be a booming business! pic.twitter.com/ZIHssvmcuF — Commonwealth Museum (@MassMuseum) February 14, 2017

Но след като Хауланд започнала да рекламира, популярността на нейните валентинки нараснала. Не след дълго те започнали да се продават в цялата страна, според Розин, която сподели историята на Хауланд на уебсайта си.

Постижението е още по-забележително, като се има предвид кога всичко това се е случило. Както се отбелязва в биография на уебсайта на Маунт Холиок, Хауланд е пионер в индустрията „във време, когато повечето жени не са били дори наемани, камо ли да заемат ръководна позиция, тя създала бизнес“.

В крайна сметка Хауланд си партнирала с Едуард Тафт, чието семейство също правело валентинки, за да създаде New England Valentine Company.

Компанията George C. Whitney — също със седалище в Уорчестър — купила тази компания около 1880 г. и Хауланд напуснала бизнеса с валентинките, за да се грижи за болния си баща.

Тя починала през 1904 г. на 75 години.

„Тя така и не се оженила, което е някак иронично“, казва Бъмпус. „Но нейният бизнес имал голям успех.“

А градът, в който Хауланд стартирала своята компания, станал известен като столицата на Свети Валентин на Съединените щати, докато недостигът на хартия през Втората световна война не прекъснал бизнеса.

Наследството на „Кралицата на Свети Валентин“ остава

Wie Esther Howland den Valentinstag, wie wir ihn kennen, erfand https://t.co/aJARIoishq pic.twitter.com/Y8RG6XAOB6 — Dollar Denny (@dollar_denny) February 11, 2024



Докато много американци вероятно не са запознати с Хауланд днес, това не е така в Уорчестър.

„Дори залата, в която заседава градският съвет е кръстена на Хауланд“, каза Бъмпус.

Тя не е единствената известна личност, която произлиза от Уорчестър. Градът някога също е бил дом на бащата на съвременната ракетна техника и изобретателя на усмихнатото лицчице. „Но през февруари, Хауланд е звездата. Историческият музей на града предлага безплатен вход в нейна чест.“

„Естер наистина е нещо като нашата кралица на Свети Валентин тук. Издигнахме я на пиедестал“, сподели още Бъмпус.

Възрастните се срещат в местна пивоварна и в музея, където си организират работилници за правене на картички. А децата от местните училища създават собствени валентинки, докато им разказват историята на Хауланд. Тази година те изпратиха стотици дизайни на 45-ия годишен конкурс за дизайн на Свети Валентин, спонсориран от музея и библиотеката.

Happy Valentine's Day from Massachusetts, the home of the first American Valentine's Day cards! Esther Howland was the first to manufacture American-made valentines in Worcester as early as 1849. @Worcester_PL @TweetWorcester pic.twitter.com/b2pHW2bATh — MA State Library (@mastatelibrary) February 14, 2018

Някои подражават на стила на Хауланд. Други възприеха по-модерен подход.

„Имаме няколко покемона, няколко New England Patriots. Тази година имаме много Minecraft“, каза Бъмпус. „Хубаво е да се вижда как всяка година тенденциите се променят.“

Но едно нещо остава постоянно: Гордостта от наследството на Хауланд.