Любопитно

Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

Доц. Борислав Цеков е най-изявеният изследовател на Тръмп в България

10 октомври 2025, 16:40
Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути
Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“

Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“
Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер
Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер

Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер
Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени
Огромен

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята
Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”
Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

"Той трябва да удържи втвърдения курс към Русия С безпрецедентната среща с американските генерали президентът Тръмп изпрати ясен сигнал и към Путин – мекушавостта приключи. Той също разбра, че с Русия може да се разговаря и преговаря единствено от позиция на силата".

Това каза в новия епизод на Телеграфно подкастът доц. Борислав Цеков – най-изявеният изследовател на Тръмп в България.

Той прогнозира, че ако американският президент удържи в твърдяването на курса към Кремъл, предостави ракетите Томахоук на Украйна и поддържа тези полувидими и много невидими икономически маневри за поставяне на Русия на колене, в рамките на една година това би дало положителен ефект и би поставило Москва на масата на преговорите, като Украйна би била в по-изгодна позиция отколкото сега.

Към сегашния момент категорично репубрикщанците биха спечелили следващия президентски мандат, като за наследник на Доналд Тръмп ще се борят вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, смята още Борислав Цеков, който подготвя трета част на поредицата си за „Доктрината Тръмп“.

За личните му впечатления от американския лидер – гледайте новия епизод на Телеграфно подкастът.

Източник: Телеграф    
Последвайте ни
Желязков в

Желязков в "Елените": Държавата осигурява вода и започва обследване на реката

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

Първи думи от САЩ, след като Нобела за мир не отиде при Тръмп

Първи думи от САЩ, след като Нобела за мир не отиде при Тръмп

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

България Преди 59 минути

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване

,

Израелската армия завърши първата фаза от изтеглянето си от Газа

Свят Преди 1 час

Това поставя началото на 72-часовия срок за освобождаване на заложниците

Краен срок: Остават 15 работни дни за подаване на заявления за помощ за отопление

Краен срок: Остават 15 работни дни за подаване на заявления за помощ за отопление

България Преди 1 час

Месечният размер на помощта е 121,34 лв., което прави общо 606,70 лв. за петмесечния период от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Свят Преди 1 час

Базата се използва за въздушни разузнавателни операции на НАТО

Делян Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

Делян Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

България Преди 2 часа

Само така ще изчистим европейското лице на България, каза лидерът на ДПС-НН

Виктор Орбан

Орбан: Украинското разузнаване ни шпионира през смартфоните ни

Свят Преди 2 часа

Орбан не се поколеба да използва силни думи, за да подчертае тежестта на ситуацията

Израелската армия обяви, че примирието в Газа е влязло в сила в 12 ч.

Израелската армия обяви, че примирието в Газа е влязло в сила в 12 ч.

Свят Преди 2 часа

Израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи

Принц Уилям

Сълзите на принца: Уилям разтърсен след откровена изповед на вдовица

Свят Преди 2 часа

В емоционален разговор, заснет на камера, Риан Манингс разказа на принца, че съпругът ѝ е сложил край на живота си пет дни след смъртта на едногодишния им син

Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс

Прокурорът на Ню Йорк Летиша Джеймс е обвинена в измама

Свят Преди 3 часа

Тя отхвърли обвиненията и ги определи като част от „отчаяните опити на президента (Доналд Тръмп) да използва съдебната система като оръжие“

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в девинското село Триград

Росен Желязков: Приветстваме постигнатото примирие за Газа

Росен Желязков: Приветстваме постигнатото примирие за Газа

България Преди 3 часа

Българя винаги се е придържала към разбирането, че устойчив мир в Близкия Изток може да стане на принципа "една територия - две държави", заяви премиерът

Украйна: Дори „Хамас“ се съгласи на примирие, Русия - не

Украйна: Дори „Хамас“ се съгласи на примирие, Русия - не

Свят Преди 3 часа

Андрий Сибиха подчерта, че Русия не е променила своите „терористични методи“ и отхвърля дипломацията

<p>Пети опит за промяна на мярката за неотклонение на кмета на Варна</p>

СГС решава за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 3 часа

В четвъртък Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на общинските съветници Стефанов и Кателиев с "домашен арест"

„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“

„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“

България Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

България Преди 4 часа

Очаква се пострадалата да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството

Slicr

Slicr дебютира с Radio Valley: Нова алтернативна вълна превзема България

Любопитно Преди 4 часа

Slicr ще представят сингъла и на живо на 16 октомври в Soda Bar, София, по време на международната музикална конференция “So Alive”

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

ТЕСТ: тази оптична илюзия разкрива скритото ви лице

Edna.bg

9 евтини суперхрани за отлична памет

Edna.bg

Цветомир Найденов представи "сливенския Артета"

Gong.bg

Николета Лозанова е по-секси от всякога

Gong.bg

ЕК отпуска 7,4 млн. евро за земеделските стопани в България

Nova.bg

Лидерът на опозицията във Венецуела получи Нобеловата награда за мир

Nova.bg