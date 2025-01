„Добро момиче!“: Никол Кидман пресъздаде еротичната сцена с мляко пред публика (ВИДЕО)

Н икол Кидман наистина се възползва от времето си на сцената по време на галата на The National Board of Review в Ню Йорк.

57-годишната актриса пресъздаде сцена от еротичния си трилър "Babygirl", в която стажантът на героинята ѝ я принуждава да изпие чаша мляко, преди да се обяви за „добро момиче“.

Режисьорката на „Babygirl“ каза, че е преживяла култовата сцена с млякото от филма

Сияеща в черна рокля, родената в Австралия актриса вдигна чаша мляко, преди да я изпие.

Тя се усмихна: „Всеки, който иска да се присъедини към мен, моля - ще вдигна чаша мляко за всички добри момичета в залата“.

След като довърши напитката наведнъж, тя се поощри с думите: „Добро момиче!“

Филмът разказва историята на високопоставен изпълнителен директор, изигран от Кидман, който се впуска в афера с много по-млад стажант.

