Режисьорката на „Babygirl“ каза, че е преживяла култовата сцена с млякото от филма

П онякога най-добрите истории на екрана са тези, които произтичат от реалния живот - дори ако включват романтична чаша... мляко.

Да, мляко. Това е, което героинята на Никол Кидман в новия еротичен трилър „Babygirl“ пие в бар на фона на пикантен романс - преживяване, което режисьорката на филма Халина Рейн казва, че ѝ се е случило в реалния живот.

В сцената Самюел (Харис Дикинсън), който е значително по-млад стажант на Роми (Никол Кидман) и неин любовник, поръчва на Роми чаша мляко от другия край на бара. Когато тя го изпива, Самюел ѝ казва „добро момиче“, докато напуска бара.

„Млякото, разбира се, е архетип“, казва Рейн пред IndieWire в интервю, публикувано в събота. „Виждали сме го и в други филми. То е чудесен символ на (животинските) страни на самите нас. Това ми се случи.“

Рейн продължава да описва собствената си среща. Тя каза, че това ѝ се е случило в Белгия преди години, когато е отишла сама в бар и се е сблъскала с „млад белгийски актьор“, чието име не назова, но каза, че е известен и „поне 15 години по-млад от мен“.

„Той ми поръча чаша мляко. Помислих си, че това е невероятно, горещо и толкова смело нещо, и затова исках да го възнаградя, като изпия цялото, и го направих“, казва тя.

Макар Рейн да признава, че ѝ е било „малко гадно“ от изпитото наведнъж мляко, тя „наистина смята, че това беше един от най-възбуждащите моменти в живота ми“, докато пише сценария на филма.

