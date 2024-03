ДНК-то на Бетовен показва липсата му на музикален талант

Н ов ДНК анализ на немския композитор Лудвиг ван Бетовен показа, че той е имал слабо генетично предразположение към синхронизиране на ритъма, фактор, който е тясно свързан с музикалността. Това доказва, че на генетичните прогнози не трябва да се разчита твърде много, пише New Atlas.

Пет проби от коса помогнаха на учените да придобият представа за предразположенията на Бетовен, семейната история, хроничните здравословни проблеми и какво може да е допринесло за смъртта му на 56-годишна възраст.

Основната цел на ДНК анализа на Бетовен е да разкрие здравословните му проблеми. По-специално, прогресивната загуба на слуха, която започва през тридесетте му години и в крайна сметка води до функционална глухота през 1818 г.

Съавторът на изследването, професорът в Института за еволюционна антропология Макс Планк в Лайпциг, Йоханес Краузе, каза, че известният композитор също е имал стомашно-чревни проблеми и тежко чернодробно заболяване.

През последните седем години от живота си композиторът претърпял най-малко два пристъпа на жълтеница, свързани с чернодробното заболяване, поради което се смяташе, че е починал от цироза.

Генетичният анализ не е помогнал на учените да открият точната причина за глухотата на Бетовен. Въпреки това, изследователите са идентифицирали значителни генетични рискови фактори за чернодробно заболяване при Бетовен. Те също така откриха доказателства за инфекция с вируса на хепатит В поне няколко месеца преди последното боледуване на композитора.

