Ново ДНК изследване разкрива здравословните проблеми на Бетовен

Б лизо 200 години след смъртта на Лудвиг ван Бетовен изследователи са извлекли ДНК от кичури от косата му в търсене на улики за здравословните проблеми и загубата на слуха, които са измъчвали композитора, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

Изследователите обаче не са успели да разгадаят случая с глухотата или тежките стомашни заболявания на Бетовен. За сметка на това те са открили генетичен риск за чернодробно заболяване, плюс увреждаща черния дроб инфекция с хепатит В през последните месеци от живота му.

Тези фактори, заедно с хроничното му пиене, за да причинят чернодробната недостатъчност, за която се смята, че го е погубила, сочи изследване, публикувано в сп. "Кърънт байолъджи".

Допреди настоящото проучване хроничното му пиене е единственият известен рисков за чернодробното му заболяване.

Тази неделя се навършват 196 години от смъртта на Бетовен, починал на 26 март 1827 г. Композиторът умира на 56-годишна възраст във Виена. Направената аутопсия установява, че той е страдал от чернодробна цироза, заболяване, често причинено от хронично пиене. Самият творец пише, че иска лекарите да изследват здравословните му проблеми след неговата смърт.

