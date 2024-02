„Диор“ отлага дългоочакваното си шоу в Хонконг

Ф ренската модна марка „Диор“ отложи планираното си мегашоу в Хонконг, което трябваше да се проведе през март. Причина за отмяната не е посочена, предаде Ройтерс.

Събитието беше очаквано от мнозина от луксозния бранш след шоуто на „Луи Вюитон“ през ноември миналата година. Това беше опит китайският град да се върне на картата на лукса и да се привлекат богати клиенти.

Christian Dior postpones much anticipated Hong Kong show https://t.co/6BiWb61GJH pic.twitter.com/s3g3wgxWRV

„Диор“ не коментира причините за отлагането на шоуто.

„Току-що получихме известие от организатора, че събитието ще бъде отложено. Всъщност често се случва отлагането на мащабни мероприятия. Продължаваме да приветстваме провеждането на всякакви събития от подобен калибър в Хонконг", съобщи правителството в имейл.

Търговците на луксозни стоки на дребно в Хонконг се адаптират към новите условия - по-малък брой заможни китайски купувачи посещават града.

Dior postpones Hong Kong fashion show, one of the city's mega events https://t.co/FormjsrdYH pic.twitter.com/K2avxxOv7u