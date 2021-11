Норвежка реклама: Дядо Коледа започва романтични отношения с мъж на име Хари

Д ържавната пощенска служба в Норвегия отбелязва 50-годишнината, откакто страната декриминализира еднополовите връзки, със сърцераздирателна коледна реклама, в която Дядо Коледа завързва романтични отношения с мъж на име Хари, предаде Ройтерс.

Когато Хари срещна Дядо Коледа

В близо четириминутния филм, озаглавен "Когато Хари срещна Дядо Коледа", мъж на име Хари забелязва Дядо Коледа да доставя подаръци в дома му.

