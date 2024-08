Как се размножават застрашените кучешки акули

С поред нова статия, публикувана в списание Scientific Reports две кучешки акули (Mustelus mustelus) са били наблюдавани да раждат малките си без участието на мъжки в аквариума Cala Gonone в Сардиния, Италия. Това е първият случай, в който при този вид се наблюдава размножаване, без да са имали полов контакт - известно като партеногенеза, предава Newsweek.

"Това изследване съобщава за първия случай на факултативна партеногенеза при кучешката акула, вид, класифициран от Международния съюз за опазване на природата (IUCN) като застрашен", пишат изследователите. Според статията двете акули в плен, и двете на възраст 18 години, са наблюдавани да раждат чрез партеногенеза почти всяка година от 2020 г. насам. Цялото потомство е било от женски пол.

Партеногенезата е биологичен феномен, при който женските от даден вид раждат - или снасят яйца, съдържащи потомство, без да са имали яйцеклетка, оплодена от сперматозоидите на мъжки. Потомството, получено чрез партеногенеза, обикновено е клонинг на майката и няма генетично разнообразие, но могат да се появят някои вариации вследствие на мутации.

"Много различни видове партеногенеза са описани при всеки таксон гръбначни животни, с изключение на бозайниците", пишат авторите.

Задължителната истинска партеногенеза, при която даден вид се размножава изключително чрез партеногенеза, е рядкост. Наблюдава се само при около 100 вида гръбначни и около 1000 вида безгръбначни животни.

Факултативната партеногенеза, която се наблюдава при тези обикновени акули, позволява на животното да се размножава както полово, така и безполово, в зависимост от обстоятелствата. Женските могат да създават потомство без оплождане от мъжки, но могат да се размножават по полов път, когато има налични мъжки. Това се наблюдава при няколко вида и може да бъде предизвикано от недостиг или отсъствие на мъжки, както и от стресираща или променяща се околна среда.

