Дениз Ричардс: Може би и аз трябва да вляза в OnlyFans

Д ениз Ричардс се застъпи за дъщеря си, след като тя сподели, че ще си направи акаунт в сайта за възрастни OnlyFans.

Майка ѝ написа в Instagram: "Много негативни коментари в социалните мрежи през изминалата седмица. Трябва да кажа, че ми се иска да имах увереността, която има моята 18-годишна дъщеря. И също така не мога да осъждам нейния избор", започна Ричардс.

18-годишната дъщеря на Чарли Шийн започва да се снима гола

Ричардс добави: „И да може да игнорира негативността на нейната възраст? Отне ми много години и все още понякога се боря с негативното. Възхитена съм от способността ѝ да може да заглушава шума. Защото той може да те унищожи."

Ричардс сподели, че е научила за онлайн услугата преди няколко месеца и каза, че може да създаде свой собствен OnlyFans.

„Толкова ли е лошо да си осигуряваш приходи? Съжалявам, но... ако мога да получа пари и на моята възраст? Да ме видиш по бикини?!? Може би трябва да отворя свой собствен акаунт." - продължи тя.

