Деми Мур пренебрегна Кайли Дженър на наградите „Златен глобус“ (ВИДЕО)

И зглежда, че Деми Мур пренебрегна Кайли Дженър на наградите „Златен глобус“ за 2025 г. - и зрителите бързо забелязаха това.

Клип от церемонията в неделя показа 62-годишната Мур, която привидно игнорира 27-годишната Дженър, докато разговаря с други участници на масата на риалити звездата.

Мур прегърна Ел Фанинг, която поздрави Мур за спечелването на първия ѝ „Златен глобус“ за ролята ѝ във филма „Веществото“.

Watch Demi Moore appear to snub Kylie Jenner at the 2025 Golden Globes https://t.co/IBr152kLtW pic.twitter.com/s4mobck0wc

Дженър също каза: „Поздравления“, а Мур благодари за кратко на Дженър, преди да се обърне обратно към Фанинг.

След това Мур продължи да разговаря с Фанинг и колежката ѝ Моника Барбаро, като не включи Дженър в разговора.

След като разговорът приключи, Мур прескочи Дженър и поздрави приятеля ѝ, Тимъти Шаламе.

Чу се как 29-годишният Шаламе поздравява Мур - докато Дженър ги поглежда, но не казва нищо.

Когато клипът приключи, Дженър погледна към телефона си.

Феновете реагираха на привидното пренебрегване от Мур на Дженър в социалните медии.

Watch Kylie Jenner appear to get snubbed by Demi Moore in awkward interaction at Golden Globes 2025 https://t.co/fJaGmAjQNW pic.twitter.com/Fq9c3k5sVq