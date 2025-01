Речта на Деми Мур на „Златен глобус“, която разкри грозната страна на Холивуд

Т риумфалната реч на Деми Мур на наградите „Златен глобус“ разкри грозната страна на Холивуд - и според източници всичко това е истина.

Когато излезе на сцената в хотел „Бевърли Хилтън“ в неделя вечер, 62-годишната Мур напомни на всички, че това е първата награда в кариерата ѝ, продължаваща повече от четири десетилетия.

„Преди тридесет години един продуцент ми каза, че съм актриса от попкорн жанра (от popcorn-пуканки)“, заяви тя, докато приемаше Глобуса за най-добра женска роля за „Веществото“.

“По онова време аз накарах това да означава, че мога да правя филми, които са успешни и печелят много пари, но че не мога да бъда призната и аз повярвах в това“, каза тя.

През 80-те и 90-те години на миналия век Мур беше една от най-големите американски звезди - в блокбъстъри, сред които „Призрак“, „Неприлично предложение“, „Няколко добри мъже“ и „Стриптийз“.

Но след като Мур направи това, което очакваше да бъде временна стъпка назад от Холивуд, за да отгледа трите си дъщери с Брус Уилис в Айдахо, актрисата беше заменена от по-млади модели и не беше лесно посрещната обратно.

„Деми не получаваше предложения за роли в продължение на много години - достатъчно е да погледнете страницата ѝ в IMDB, за да се убедите в това“, казва дългогодишен приятел на Мур пред Page Six.

През последните години водещата дама е сведена до малки роли в предавания като едносезонния научнофантастичен сериал на Пийкок „Brave New World“ и филма на Ник Кейдж „The Unbearable Weight of Massive Talent“.

„И дори ролята ѝ в новия сериал на Тейлър Шеридан „Landman“ е малка роля“, казва приятелят. „Тя се бореше.“

Критиците се хванаха, че Мур е пропиляна в ролята на Ками Милър, елегантната съпруга на петролния милиардер Монти Милър, изигран от Джон Хам.

И макар че Мур имаше солидна роля като светската дама Ан Удуърд в сериала на Райън Мърфи „Вражда“ миналата година, тя не беше главната.

Demi Moore won a Golden Globe and called out the movie producer who once said she's just a "popcorn actress."



"I made that mean I could do movies that were successful and made a lot of money, but that I couldn’t be acknowledged. I bought in and I believed that. That corroded me… pic.twitter.com/pUEnU6g7X7