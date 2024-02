"Децата индиго": Какво представляват и съществуват ли наистина

К ато дете бяхте ли по-съпричастни и осъзнавахте ли емоциите си за разлика от другите? Харесвахте ли музиката и изкуството - дори ако потенциалът ви в тези области никога не е бил напълно развит? Бяхте ли свободен и независим мислител, аутсайдер, който понякога се чувства ограден от външни авторитети? Ако е така, някои може да са ви нарекли "дете индиго" - не, както са смятали родителите и учителите ви, че сте малък ужас, който трябва да бъде в затвора четири дни в седмицата, а нищо по-малко от следващия етап на човечеството.

Звучи добре, нали? Но какво точно представлява детето индиго? Как можете да разберете дали сте такова? И най-важното от всичко - дали всичко това не е просто псевдонаучна глупост, създадена, за да накара родителите с увреждания да отричат или да се чувстват по-добре от неврологичните разстройства на децата си?

Какво е "дете индиго"?

Според Нанси Ан Тапе, самопровъзгласилата се за "синестет" (повече за това по-късно), която е измислила това понятие, "децата индиго" са група от "високоразвити" индивиди, които споделят определени психологически черти, които ги отличават като съществуващи извън - може би дори над - нормата.

"Признаците, че едно дете може да е "индиго", включват силна интуиция, творчество, също така упорит, страстен и питащ характер", пише Джеймс Тейлър, разказвайки за собствения си опит с този термин в статия за списание на университета в Глазгоу миналата година.

Дотук всичко е стандартно - но за някои вярващи в концепцията нещата не спират дотук. Децата индиго "могат да бъдат и малко екстрасенси", обяснява Тейлър.

"В един от разказите, които прочетох, дете, диагностицирано като "индиго", се описваше като "император от друга планета", попаднал случайно в утробата на майка си; друго момиче непринудено разговаряше с гноми", казва Тейлър.

За да сме наясно, това не е едно от онези неща като хигиенната хипотеза, при които легитимната (макар и в крайна сметка погрешна) научна мисъл е била изкривена от прекалено ревностни и недостатъчно образовани родители и медии. Идеята, че "децата индиго" са не само уникални, но и полумагически, е насърчавана от някои от основните първоначални поддръжници на концепцията.

"За мен тези деца са отговорите на молитвите, които всички ние отправяме за мир", казва Дорин Вирту пред "Ню Йорк Таймс" през 2006 г., когато феноменът "деца индиго" е на върха на славата си. Сега новородена християнка, която заклеймява цялата си предишна работа като еретична, Вирту е била психотерапевт за юноши, но в началото на века е един от водещите авторитети по въпросите на децата индиго - всъщност тя буквално е написала книгата за този феномен, като през 2001 г. написва "Грижата и храненето на децата индиго".

Според Вирту детето индиго притежава повечето или всички характеристики от дълъг списък, включително силна воля; родено е през 1978 г. или по-късно; упорито и независимо - "дори ако постоянно ви иска пари", отбелязва Вирту; творческо; склонно е към пристрастявания; лесно се отегчава; жадува за приятелства, дори може да се свърже с животни или растения; понякога му е трудно да заспи и може да е виждало "ангели" или "починали хора", пише тя.

Децата индиго трудно могат да се определят. Те могат да бъдат прекалено агресивни, но също така и крехки и интровертни - пише Вирту; могат да имат ниска самооценка или да са склонни към мании за величие. Могат да проявяват признаци на депресия, но също така да знаят, че са важни за бъдещето на света - и ако някога сте ги водили на традиционен консултант, има голяма вероятност да сте чули буквите "ADHD", които се носят в някакъв момент.

Децата индиго са "бдителни за прочистването на земята от социални недъзи и корупция и за увеличаването на почтеността" - казва Вирту.

"Другите поколения се опитваха, но после ставаха апатични. Това поколение няма да го направи, освен ако не ги упоим с риталин", казва тя.

