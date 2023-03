Обсесивно-компулсивното разстройство: Дългият и труден път към лечението му

О бсесивно-компулсивното разстройство или OКР е погрешно разбрано психично заболяване, въпреки че засяга около един на всеки 50 души.

Ново изследване показва колко дълъг и труден може да бъде пътят до диагностиката и лечението на заболяването.

Това проучване показа, че отнема средно почти 9 години, за да диагностицирате диагнозата ОКР и около четири месеца, за да получите някаква форма на помощ.

Obsessive Compulsive Disorder is still widely stereotyped as just about 'being clean'.



