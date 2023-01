Давате ли на бебето да гледа таблет и телевизор? Прочетете това

С поред ново проучване гледането на таблети и телевизия от бебета, може да влоши академичните им постижения и емоционалното им състояние по-късно.

Според проучването, публикувано в понеделник в списание JAMA Pediatrics, увеличеното използване на екранно време в ранна детска възраст е свързано с по-лош контрол върху изпълнението на задачи, когато детето е на 9 години.

Уменията за изпълнително функциониране са умствени процеси, които "ни позволяват да планираме, да фокусираме вниманието си, да помним инструкции и да жонглираме успешно с множество задачи", според Центъра за развиващо се дете към Харвардския университет, пише CNN.

Според проучването тези умения са важни за познанието на по-високо ниво, като емоционална регулация, учене, академични постижения и психично здраве. Те оказват влияние върху успеха ни в социален, академичен, професионален план и в начина, по който се грижим за себе си, казва д-р Ерика Чиапини, доцент по психиатрия и поведенчески науки в Медицинското училище към Университета "Джон Хопкинс" в Балтимор.

"Въпреки че тези когнитивни процеси се развиват по естествен начин от детството до зрелостта, те също така се влияят от опита, който имаме, и от времето, когато го имаме в нашето развитие", каза Чиапини.

Резултатите са в подкрепа на препоръките на Американската академия по педиатрия, която не съветва детето да прекарва цялото си време пред екрана преди 18-месечна възраст, с изключение на видеочата, казва д-р Джойс Харисън, доцент по психиатрия и поведенчески науки в Медицинския факултет на университета "Джон Хопкинс". Харисън не е участвала в изследването.

В проучването са разгледани данни от изследването Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes, или GUSTO, в рамките на което са изследвани жени от всички социално-икономически слоеве по време на първия триместър от бременността. Извадката е съставена от 437 деца, на които е извършено сканиране с електроенцефалография (ЕЕГ), която се използва за разглеждане на невронните пътища на когнитивните функции в мозъка, на възраст 1, 18 месеца и 9 години.

Родителите са докладвали за времето, прекарано от всяко дете пред екрана, и изследователите са установили, че има връзка между времето, прекарано пред екрана в ранна детска възраст, и вниманието и изпълнителните функции на 9-годишна възраст, според проучването.

Необходимо е обаче да се проведат допълнителни изследвания, за да се определи дали времето, прекарано пред екрана, е причинило нарушенията в изпълнителните функции, или има други фактори в средата на детето, които го предразполагат както към повече време пред екрана, така и към по-лошо функциониране на изпълнителните функции, се отбелязва в проучването.

От какво се нуждаят децата

Според AAP един от големите проблеми, свързани с използването на екрани, е, че малките деца не научават много от тях в период, изпълнен с учене, какъвто е детството.

"Няма заместител на взаимодействието с възрастни, моделирането и преподаването", казва Харисън.

Бебетата трудно интерпретират информация, представена в две измерения, например на екраните, и трудно различават фантазия от реалност, казва Чиапини.

"Бебетата и децата също така учат в социалните мрежи и много се възползват от взаимодействието с други хора (възрастни и деца), което е трудно да се постигне чрез екраните", казва Чиапини по електронната поща.

Що се отнася до емоционалната регулация, бебетата и малките деца могат да се учат от своите възпитатели, когато те моделират самоконтрол или помагат да се обозначат емоциите и подходящите изрази, добави тя.

Например можете да дадете на малкото дете варианти за това какво може да направи, когато е ядосано, като например да си вземе почивка или да диша дълбоко, вместо неподходящо поведение като удряне - казва Харисън.

Разговорът за емоциите може да бъде твърде абстрактен за децата в предучилищна възраст и в тези случаи използването на цветови зони за разговор за емоциите може да бъде полезно, казва д-р Джени Радески, педиатър по поведенческо развитие и доцент по педиатрия в детската болница "C.S. Mott" в Мичиган.

Спокойните могат да бъдат зелени, притеснените или развълнуваните - жълти, а разстроените или ядосаните - червени, като се използват графики или изображения на лица, за да се помогне на децата да съпоставят чувствата си с цветовата зона. За да го затвърдят, възрастните могат да говорят за собствените си емоции по отношение на цветовете пред децата си, казва Радески.

Родителите и децата могат да преминат през цветовете заедно и да измислят успокояващи средства за различните зони, допълва тя.

Харисън казва, че за укрепване на тези умения за изпълнителни функции е важно да се осигури структурирано участие, при което детето може да работи върху решаването на проблеми в степента, в която може на своето ниво на развитие - вместо проблемите да се решават вместо него.

Как да се справят с нещата без екрани

И все пак понякога родителите просто трябва да изперат или да присъстват на работна среща, а екраните могат да се окажат ефективно средство за отвличане на вниманието.

За съвсем малките деца вероятно все още е най-добре да се избягва времето, прекарано на екрана, подчертава Харисън.

Вместо това се опитайте да включите детето в домакинската работа, казва тя.

Времето пред екрана и децата: Какво научихме през последната година?

"Дайте на малкото си дете дрехи, които да сгъне заедно с вас, докато се опитвате да изперете, или дръжте бебето си в безопасно положение, в което можете да поддържате чест контакт с очите, докато се занимавате с работата си", казва Харисън по имейл.

За по-големите деца в предучилищна възраст запазете времето си пред екрана, за да го използвате стратегически, казва тя.

"Например, техният един час екранно време може да бъде запазен за времето, когато трябва да присъствате на важна видео среща", каза Харисън.

А има и съдържание, което може да помогне за преподаване на емоционална регулация, когато резервоарът ви е празен. Намирането на медия, която има за цел да говори на децата директно за емоциите - като Даниел Тигър или Елмо Коремно дишане - може да бъде като медитация вместо разсейване, каза по-рано Радески пред CNN.

И можете да направите така, че времето, прекарано пред екрана, да действа по-добре, като ангажирате детето си, докато то гледа, казва Чиапини. Задавайте въпроси като "какво чувства този герой?" и "какво може да направи, за да помогне на приятеля си?", добави тя.

Отглеждането на деца е сложна и понякога непосилна задача и никой настойник не може да даде на детето си всичко, което то иска, през цялото време, каза Радески.