Да сърфираш по вълните от урагана Епсилон (видео)

П реминалият над Атлантическия океан ураган Епсилон остави след себе си огромни вълни. Според публикации те достигат 30 метра.

Макар и да са много опасни, високите вълни привлякоха сърфистите.

Назаре в Португалия е считано за рай за сърфистите с най-високите вълни в света.

While everyone else was focused on Nazaré, Conor Maguire caught what some are calling the biggest wave ever surfed in Ireland. Read more, https://t.co/0bsYrVZBiZ . Video: Clem McInerney pic.twitter.com/m8HgCRB38x

Сега мястото отново събра любителите ни силни усещания - вижте във видеото

Brazilian big wave charger Lucas Chumbo scored this giant during the #HurricaneEpsilon swell in Nazare, Portugal yesterday.



While official size reports are still coming in, it was one of the biggest waves of the entire session and a possible new world record.@wsl @lucaschumbo pic.twitter.com/hk3ibihzoN