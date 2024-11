Учените откриват най-големия корал в света — толкова голям, че може да се види от Космоса

У чени откриха най-големия корал в света в югозападната част на Тихия океан – древен подводен гигант, който хвърля светлина върху историята и устойчивостта на кораловите екосистеми в условията на климатични промени.

Мега коралът - който е колекция от много свързани, малки същества, които заедно образуват един организъм, а не риф - може да е на повече от 300 години.

По-голям е от син кит, казват от екипа. И е толкова голям, че може да се види от Космоса.

Гигантът е открит от видеооператор, работещ на кораб на National Geographic, който е посещавал отдалечени части на Тихия океан, за да види как е бил засегнат от изменението на климата.

“Отидох да се гмуркам на място, където на картата пишеше, че има корабокрушение и тогава видях нещо,” каза Ману Сан Феликс.

Феликс и синът му Иниго се гмурнали, за да го разгледат.

Да видиш корала е било като да видиш "катедрала под водата", каза Феликс.

„Мислех си, „Уау, това е било тук, когато Наполеон е бил жив", добави той.

Scientists have discovered the largest coral ever found in the south west Pacific Ocean, says the BBC.



Link in Comments

Photo: Manu San Felix, National Geographic Pristine Seas#worldlargestcoral #largestcoral #pacificocean #TBSNews pic.twitter.com/vRF76o3v5Z — The Business Standard (@tbsnewsbd) November 14, 2024

Коралът е широк 34 м, дълъг 32 м и висок 5,5 м.

В световен мащаб коралите са изправени пред сериозен натиск, тъй като океаните се затоплят с изменението на климата.

Често описвани като “архитект” на моретата, коралите могат да се съединят, за да образуват огромни рифове, където живеят риби и други видове.

Кораловите рифове също са в основата на поминъка на един милиард души, включително чрез подкрепа на туризма или риболова, според Световния икономически форум.

Този екземпляр е открит в по-дълбоки води от някои коралови рифове, които може да са го предпазили от по-високите температури на морската повърхност.

Откритието беше обявено едновременно с преговорите на ООН за климата COP29 в Баку, Азербайджан, които се опитват да постигнат напредък в справянето с изменението на климата.

Тревър Манемахага, министър на климата на Соломоновите острови на срещата на върха, каза пред BBC News, че нацията му ще се гордее с новооткрития корал.

"Искаме светът да знае, че това е специално място и то трябва да бъде защитено", каза той.

Малките островни нации като Соломоновите острови са изключително уязвими от изменението на климата.

Манемахага каза, че е видял от първа ръка ефектите от глобалното затопляне върху неговата нация, тъй като то причинява по-мощни циклони и ерозира бреговата линия, което кара домовете да падат във водата.

Много развиващи се страни на преговорите призовават за повече пари от по-богатите нации, за да им помогнат да платят за своите стратегии за справяне с изменението на климата.

Woop woop 🙌 🇸🇧 on the world map!!



Scientists discover world’s largest coral—so big it can be seen from space https://t.co/hkjnbKAaTS via @NatGeo pic.twitter.com/rMvnGzsK2l — Rose-Maebiru Martin (@MaebiruRose) November 14, 2024

Манемахага каза, че повече финансиране за Соломоновите острови ще помогне на страната да създаде по-разнообразни работни места, което би означавало, че по-малко хора работят в индустрии, които увреждат кораловите рифове.

В момента дърводобивът е основна част от икономиката на страната - между 50-70% от годишните приходи от износ на страната - но причинява високи нива на замърсяване на водата, което уврежда коралите в района.

Ерик Браун, специалист по коралите, който също е присъствал на изследователското пътуване на National Geographic, каза, че здравето на коралите "изглежда доста добре".

Коралът е вид, наречен Pavona clavus и осигурява дом на скариди, раци, риби и други морски същества.

Възрастта на екземпляра също означава, че той действа като прозорец към историята в океанските условия в миналото. Учените се надяват да го проучат, за да научат повече за това как се е разраснал.

Доклад тази седмица установи, че 44% от коралите, живеещи в топли води, са застрашени от изчезване, според Международния съюз за опазване на природата. Това е увеличение с една трета от последната оценка на вида през 2008 г.

Заглавната снимка е илюстративна!

