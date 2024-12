„Човекът с чувала“: Арнолд Шварценегер ще е Дядо Коледа в нов филм (СНИМКИ)

А рнолд Шварценегер е човек с много таланти, тъй като има успехи като културист, политик и филмова звезда.

С най-новата си филмова роля обаче бившият губернатор на Калифорния вече може да добави към списъка си и ролята на Дядо Коледа, тъй като се превъплъщава в коледния дарител в предстоящия празничен филм, озаглавен „Човекът с чувала“.

Arnold Schwarzenegger transforms into Santa Claus on set and more star snaps https://t.co/g2d8RLXreA pic.twitter.com/9NNsAkaAcc — New York Post photos (@nypostphotos) December 17, 2024

„Дядо Коледа идва в града!“, написа Шварценегер в своя Instagram, а по-късно добави: „Нямам търпение да споделя цялото това коледно настроение с всеки един от вас.“

Бившият „Мистър Олимпия“ сподели своя снимка, на която позира с колегата си, актьора Алън Ричсън, с когото в момента снима в Ню Йорк.

Suddenly, I really want an Arnold Schwarzenegger Santa Claus movie. This is something I didn’t know that I needed in my life until now. 🎅 pic.twitter.com/LIpDb9QwBB — Andrew Fischer (@AndrewFischer) December 17, 2024

На снимката звездата от „Терминатор“ се появява с рошава бяла брада и прическа, както и с червено вълнено палто върху празничен коледен пуловер.

„Човекът с чувала“ проследява Дядо Коледа, който се обръща към своя списък с непослушните, за да намери бивш крадец, който да му помогне да си върне откраднатата вълшебна чанта, според резюмето на филма, режисиран от Адам Шанкман.

Arnold Schwarzenegger, 77, looks completely unrecognisable with a white beard as he continues filming as Santa Claus for his new movie The Man With The Bag https://t.co/wW7ErDNBj0 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 18, 2024

Шварценегер не е чужд на това да разпространява празнично настроение чрез филмите си.

През 1996 г. участва в празничната семейна комедия „Jingle All the Way“ в ролята на баща, който полага огромни и смешни усилия, за да се сдобие с популярна играчка, която да подари на сина си за Коледа.

