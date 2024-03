Арнолд Шварценегер публикува снимка с пейсмейкъра

А рнолд Шварценегер сподели снимка в Instagram, на която носи пейсмейкъра, който е свързан със сърцето му.

Изразявайки благодарност за подкрепата на феновете, той озаглави снимката: „Благодаря ви! Получих толкова много мили съобщения от цял ​​свят.“

Той увери феновете, че захранваното с батерии устройство, използвано за регулиране на нередовен сърдечен ритъм, няма да попречи на предстоящия сезон на FUBAR на Netflix.

„Много хора ме попитаха дали моят пейсмейкър ще създаде някакви проблеми с FUBAR Сезон 2. Абсолютно не“, написа той.

Арнолд Шварценегер претърпя операция на сърцето

Постът на Шварценегер идва, след като той наскоро разкри, че е претърпял операция за поставяне на пейсмейкър.

Той сподели в своя подкаст Arnold's Pump Club, че процедурата е последвала три операции на сърцето.

