А мериканският актьор и културист Арнолд Шварценегер стана дядо за трети път. Дъщеря му, писателката Катрин Шварценегер, му роди внук.

Катрин и нейният избраник, актьорът Крис Прат, споделиха щастливата новина в социалните мрежи. Те разказаха, че са станали родители на момче. Двойката кръсти бебето Форд Фицджералд, а той получи и двойно фамилно име - Шварценегер-Прат.

"Много сме щастливи да обявим раждането на нашия син, Форд Фицджералд Шварценегер Прат. Мама и бебето се чувстват добре, а братята и сестрите на Форд са развълнувани от пристигането му", пишат Катрин и Крис.

Катрин започна да се среща с Крис през 2018 г. и те се ожениха на следващата година. Първото им дете, дъщеря Лайла, се роди през август 2020 г. През май 2022 г. те станаха родители за втори път – роди се дъщеря им Елиос.

Katherine Schwarzenegger and Chris Pratt's family has grown again with the arrival of their third child together. https://t.co/WH3umTj6up