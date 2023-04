Продадоха маратонки на Майкъл Джордан с автографа му за рекордните 2,2 млн. долара

М аратонките на баскетболната икона Майкъл Джордан от финалите на NBA през 1998 г. бяха продадени за 2,2 милиона долара на търг в Ню Йорк, съобщи международната аукционната къща „Сотбис“, цитирана от Анадолската агенция.

"Още един исторически ден в #SothebysNewYork! Маратонките Air Jordan 13 на Майкъл Джордан от 1998 г. от финала на NBA, мач 2, в прочутия сезон на "Последния танц", бяха продадени за 2,2 млн. долара, поставяйки нов световен рекорд за най-ценните маратонки, продавани някога", заяви базираната в Лондон аукционна къща в Twitter, позовавайки се на документален филм от 2020 г. за последния сезон на Джордан с "Чикаго Булс".

