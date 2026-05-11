Четец по устните разкри отношението на Бионсе и Блейк Лайвли към асистентите на Met Gala

И Бионсе, и Блейк Лайвли присъстваха на Met Gala в понеделник, след като в минали години пропускаха събитието. Но докато едната бе обсипана с похвали за „учтивия“ и „мил“ подход към персонала, другата бе критикувана заради нервното си поведение пред камерите, пише MIrror.

Двете звезди бяха забелязани в коренно различна светлина при общуването си с асистентите на червения килим (4 май). Докато Бионсе очарова всички със своята земност, Блейк Лайвли бе остро нападната от почитатели след кадри, на които изглежда, че се заяжда с екипа си.

Кралицата и нейната наследница

Това бе първата поява на Бионсе на Met Gala от 10 години насам, като тя присъства на събитието заедно с дъщеря си Блу Айви Картър. В момент, заснет от камерите, певицата получава помощ от персонала, докато тя и 14-годишната ѝ дъщеря влизат на галавечерта. Бионсе, която бе съпредседател на събитието, не спря да се усмихва на асистентите, докато те оправяха пелерината на роклята ѝ, дело на Оливие Рустен.

Според експерта по четене на устни Джаки Джи, Бионсе се е обърнала към една от помощничките с думите: „Добре ли изглежда? Благодаря.“ След това тя помолила екипа да съдейства на Блу Айви с роклята, за да могат двете да позират по-близо една до друга. Певицата отново благодарила и казала на дъщеря си: „Изглеждаш прекрасно, бебче!“

Феновете заляха социалните мрежи с позитивни коментари. „Толкова е учтива и мила с персонала си“, гласи един от тях. Друг добавя: „Сега всичко се върти около децата ѝ. Тя е горда майка – човек точно като нас!“

„Енергия на последен имейл до HR“

Блейк Лайвли обаче се сблъска с коренно различна реакция. Актрисата също имаше нужда от помощ с масивната си рокля, но поведението ѝ бе разчетено като сопнато. Във видеоклип се вижда как тя изкачва стълбите, докато четирима души се опитват да разгърнат шлейфа ѝ. Тя се обръща рязко през рамо и посочва полата си.

На кадрите изглежда, че тя нарежда на асистентите да оставят роклята да се влачи по пода, което принуждава трима от тях да се отдръпнат. Останал само един помощник, когото Блейк сякаш също „отблъсна“ с жест.

Критиките в мрежата не закъсняха. Един от потребителите написа: „Никой не е изглеждал по-склонен да докладва персонала на отдел „Човешки ресурси“ директно от червения килим...“. Друг добави иронично: „Роклята казваше висша мода, но енергията ѝ беше като от пасивно-агресивен служебен имейл“.

Все пак някои защитиха актрисата, определяйки реакцията ѝ не като грубост, а като „делегиране на задачи“. „Тя просто инструктира хората, наети да помагат. Не е зла, а просто действа като шеф“, смятат защитниците ѝ. Самата Блейк бе забелязана да се усмихва и да благодари на екипа, след като шлейфът ѝ най-после бе оправен.

Blake Lively SNAPS at Met Gala red carpet helpers in wild diva moment after settling legal battle with Justin Baldoni https://t.co/baBnXGSTiN — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 5, 2026

Край на съдебните драми

Изненадващата поява на Блейк на Met Gala дойде само часове след като тя и колегата ѝ от филма „Никога повече“ Джъстин Балдони постигнаха извънсъдебно споразумение. Лайвли съдеше Балдони и неговата компания Wayfarer Studios в края на 2024 г., а седмици по-късно той отвърна с иск за клевета и изнудване срещу нея, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и техния публицист.

В съвместно изявление след споразумението двамата заявиха: „Повишаването на осведомеността за оцелелите от домашно насилие е цел, зад която стоим твърдо. Надяваме се това да сложи край на конфликта и да позволи на всички да продължат напред в мир.“ Условията на сделката остават конфиденциални.