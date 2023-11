Честито! Кортни Кардашиян роди четвъртото си дете

К ортни Кардашиян роди четвъртото си дете и първото общо с Травис Баркър, съобщиха множество издания. Двамата все още не са направили официално изявление.

Имаше спекулации, че синът на двойката ще се роди скоро, след като емблематичният барабанист и риалити звездата бяха забелязани да посещават медицинския център Cedars-Sinai в Лос Анджелис по-рано тази седмица.

UPDATE: Kourtney Kardashian and Travis Barker have welcomed their first child together, a baby boy pic.twitter.com/6SIlK7Qz7T