“Спасиха живота на нашето бебе“: Кортни Кардашиян със спешна операция на плода

К ортни Кардашиян е пълна с благодарности, след като е преживя страшно медицинско усложнение по време на бременността си.

"Като човек, който в миналото е имал три наистина лесни бременности, не бях подготвена за страха да се втурна към спешна операция на плода", пише тя в Instagram, до черно-бяла снимка, на която ръката ѝ държи тази на съпруга ѝ Травис Баркър в нещо, което изглежда като болнично легло.

Тя продължи: "Не мисля, че някой, който не е преминал през подобна ситуация, може да започне да разбира това чувство на страх. Имам съвсем ново разбиране и уважение към майките, които е трябвало да се борят за бебетата си, докато са били бременни."

"Ще бъда завинаги благодарна на моите невероятни лекари за това, че спасиха живота на нашето бебе", пише тя.

Кардашиян и Баркър, който е барабанист на Blink-182, очакват първото си дете заедно. Тя има и три деца от бившия си Скот Дисик, а Баркър е баща на две деца и доведения баща на едно, от предишна връзка.

"Безкрайно съм благодарна на съпруга ми, който се върна от турне, за да бъде с мен в болницата и да се грижи за мен след това, моята скала", написа Кардашиян, като продължи да благодари на майка си Крис Дженър, "че ме държеше за ръка през това".

