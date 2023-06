"Травис, бременна съм": Кортни Кардашиян обяви радостната вест епично

Р иалити звездата Кортни Кардашиян разкри, че е бременна, във видеоклип в Instagram в събота, в който се вижда как тя е в публиката на концерт на Blink 182 и държи табела с надпис: "Травис, бременна съм".

Kourtney Kardashian and Blink 182 drummer Travis Barker have a lot to be grateful for. https://t.co/x4sfDRlqvI

В неделя Кардашиян публикува още снимки зад кулисите от концерта, на които се вижда нарастващото ѝ коремче.

"Преизпълнена с благодарност и радост за Божията благословия и план", написа тя под публикацията, на която има снимка на Баркър, който закачливо държи палките си за барабани над корема на Кардашиян.

Кардашиян и Баркър се сгодиха през октомври 2021 г., а миналата година се венчаха на няколко церемонии.

След не-технически законната разходка до олтара в Лас Вегас след наградите "Грами" през април 2022 г., двойката размени обети в съда в Санта Барбара през май и завърши сватбените тържества с пищна италианска церемония в частната вила на дизайнерите Dolce & Gabbana Доменико Долче и Стефано Габана.

Това ще бъде първото общо дете на Кардашиян и Баркър, но всеки от тях има деца от предишни връзки.

Кардашиян има три деца - Мейсън, Пенелопе и Рийн - от бившия си дългогодишен партньор Скот Дисик. Баркър е баща на Ландън, дъщеря Алабама и доведена дъщеря Атиана, която споделя с бившата си съпруга Шанна Мокър.

Kourtney Kardashian stole the show at a Blink-182 concert by announcing that she and husband Travis Barker are expecting their first child together. https://t.co/H3sIS4SIZ5 pic.twitter.com/znCfpsLs4h