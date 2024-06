НАСА: Черно море внезапно е променило цвета си

Н АСА предупреди, че Черно море е изменило рязко цвета си. Ако по-рано, гледано от Космоса, то имало тъмносин цвят, сега заради масовото размножаване на фитопланктон, е станало изумрудено зелено.

Най-големите промени в цвета са пред бреговете на България и Румъния (делтата на Дунава), съобщава Фокс Нюз.

Spectacular image of the Black Sea taken by the Aqua satellite of NASA National Aeronautics and Space Administration pic.twitter.com/SUwnsaFCEk