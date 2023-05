Чарлз III със специален поздрав към пътниците в британските влакове

К рал Чарлз Трети отправи специален поздрав към пътниците в британските влакове и метрото този уикенд, предаде Ройтерс.

Той дори напомня на пасажерите да "бъдат внимателни с разстоянието между перона и влака".

Passengers traveling on British trains during the weekend of King Charles' coronation will hear a special message recorded by the monarch himself, including a reminder to ‘mind the gap,’ officials said https://t.co/RXTA1WH91L pic.twitter.com/fKDhR4beoa

Съобщението, записано от Чарлз и съпругата му Камила, ще бъде чуто от всички, които пътуват с влак или с лондонското метро между петък и понеделник. Коронацията е утре, 6 май.

"Със съпругата ми пожелаваме на вас и вашите семейства хубав уикенд на коронацията", чуват пасажерите от краля. А Камила допълва: "Където и да отивате, се надяваме, че пътуването ще бъде безопасно и приятно".

Tube and train passengers, your ears are not deceiving you. Yes, that really was the King telling you to “mind the gap”. Charles and Camilla have recorded a special message that will be played across rail stations and the London Underground over the Cor... https://t.co/iJtoUyORez