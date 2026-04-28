Любопитно

Чарлз III разсмя Мелания Тръмп пред кошера на Белия дом

Крал Чарлз III и кралица Камила започнаха историческото си посещение в САЩ. Докато лидерите обсъждаха НАТО, Негово Величество намери общ език с Мелания Тръмп чрез споделено хоби, оставяйки Първата дама в отлично настроение по време на разходка в градините

28 април 2026, 16:42
Истината зад маската: Всичко, което Майкъл Джексън призна за пластичните си операции

Истината зад маската: Всичко, което Майкъл Джексън призна за пластичните си операции
Тъмната тайна на Коко Шанел: Как иконата на стила стана агент на Хитлер

Тъмната тайна на Коко Шанел: Как иконата на стила стана агент на Хитлер
Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме
Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта
Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си
„Майкъл“: Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости“

„Майкъл“: Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости“
Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред
„Дяволът носи Прада“, но прегръща Версаче: Донатела взриви премиерата в Лондон

„Дяволът носи Прада“, но прегръща Версаче: Донатела взриви премиерата в Лондон

К рал Чарлз III сподели весел момент с Мелания Тръмп пред нов кошер с формата на Белия дом, докато Първата дама не скри вълнението си по време на обиколката из президентските градини, пише The Sun.

Чарлз и Камила бяха посрещнати от президента Тръмп и съпругата му във Вашингтон вчера, в първия ден от историческото държавно посещение. След като позираха за снимки пред официалната резиденция, четиримата се насладиха на частен чай, включващ традиционни малки сандвичи, сладкиши, мед и ароматна напитка.

След това кралската двойка бе разведена на обиколка из Южната морава. По време на разходката им бе показано най-новото попълнение в градините – пчелен кошер, който е точно копие на Белия дом. Именно там Чарлз сподели забавен момент с Мелания, който предизвика искрен смях у Първата дама.

Новото съоръжение, което ще позволи производството на допълнителни 13 килограма мед в имението, бе представено от Мелания Тръмп миналата седмица. Припомняме, че по време на държавното посещение на Тръмп в Обединеното кралство миналия октомври, тя подари буркан с мед от Белия дом на скаути като спомен от визитата.

Източник: Getty Images

Самият Чарлз е известен любител на природата и запален пчелар – той дори продава собствен органичен мед, произведен в кошерите на кралските му имения.

Вчерашният следобеден чай продължи двойно повече от предвиденото, което доведе до забавяне на графика с над половин час. След като напуснаха Белия дом, Чарлз и Камила присъстваха на пищно градинско парти в британското посолство във Вашингтон.

Сред гостите на събитието бяха олимпийският шампион по скокове във вода Том Дейли, футболната звезда Есме Морган, както и висши политически фигури като сенатор Тед Круз, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и неговият предшественик Нанси Пелоси.

За партито бяха приготвени хиляди сандвичи – с говеждо и хрян, яйчена майонеза и краставица, както и традиционни британски кифлички (скони). 77-годишният Чарлз бе забелязан да разговаря с 31-годишния Дейли, като олимпиецът разкри, че двамата са обсъждали общата си страст към плетенето.

Междувременно кралицата разговаря с ръководители на благотворителни организации, работещи в борбата срещу сексуалната експлоатация на деца. Мишел ДеЛон, главен изпълнителен директор на Националния център за изчезнали и експлоатирани деца, похвали Камила като „прекрасна“ заради ангажираността ѝ с каузата.

Крал Чарлз III и Мелания Тръмп с весел момент пред кошера на Белия дом
19 снимки
Мелания Чарлз
Мелания Чарлз
Мелания Чарлз
Мелания Чарлз

Преди началото на приема в официалната резиденция на британския посланик сър Кристиан Търнър, Камила призна, че все още изпитва лек дискомфорт от часовата разлика.

Програмата на държавното посещение има за цел да „отбележи историческите връзки и съвременните двустранни отношения“ между двете страни. Визитата бележи и 250-ата годишнина от независимостта на Америка. Преди партито кралските особи разгледаха съдържанието на капсула на времето, посветена на юбилея. Те поставиха вътре възпоменателна монета, проектирана от Кралския монетен двор, и прокламация от името на Краля.

Крал Чарлз и кралица Камила на държавно посещение в САЩ
100 снимки
Крал Чарлз и кралица Камила на държавно посещение в САЩ
Крал Чарлз и кралица Камила на държавно посещение в САЩ
Крал Чарлз и кралица Камила на държавно посещение в САЩ
Крал Чарлз и кралица Камила на държавно посещение в САЩ

Капсулата ще бъде положена под паметника на Вашингтон по-късно тази година и ще бъде отворена, когато САЩ отбелязват 500 години независимост.

Чарлз и Камила пристигнаха с правителствен самолет, украсен с британския флаг, при засилени мерки за сигурност след опита за покушение срещу Доналд Тръмп.

Крал Чарлз III Мелания Тръмп Държавно посещение Белия дом Пчелен кошер Вашингтон Кралица Камила Пчеларство
Последвайте ни

По темата

Витанов: Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици

Витанов: Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици

Невероятната история на „Крокодила“ Рене Лакост

Невероятната история на „Крокодила“ Рене Лакост

ОПЕК се разпада, ОАЕ напуска

ОПЕК се разпада, ОАЕ напуска

Чарлз III разсмя Мелания Тръмп пред кошера на Белия дом

Чарлз III разсмя Мелания Тръмп пред кошера на Белия дом

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Какво става край Гърция, серия трусове и се засилват</p>

Какво става край Гърция, серия земетресения и се засилват

Свят Преди 1 час

При първите четири всяко беше по-силно от предишното

<p>Ужас на панаир в Севиля: Атракцион се скъса във въздуха</p>

Ужас на панаир в Севиля: Атракцион се скъса във въздуха

Свят Преди 1 час

Стресиращият инцидент се разиграл, когато въже на атракциона Steel Max, тип бънджи, внезапно се скъсало на Feria de Abril в Севиля в петък вечерта

Къде сте живели в предишен живот? Датата на раждане разкрива

Къде сте живели в предишен живот? Датата на раждане разкрива

Любопитно Преди 1 час

Вашият интерес към конкретно място надхвърля просто желанието да пътувате дотам или да научите повече за културата. Всяка държава, регион и град носи уникална духовна енергия. Тези места помнят какви са били някога и всички, които са живели там преди.

Мъж опита да насили жена на пешеходна алея в Павликени

Мъж опита да насили жена на пешеходна алея в Павликени

България Преди 1 час

Турист загина в Египет след ухапване от кобра по време на шоу

Турист загина в Египет след ухапване от кобра по време на шоу

Свят Преди 1 час

57-годишен мъж е издъхнал в болница, след като влечугото изпълзяло в панталона му по време на атракция в популярен курорт в Хургада

Подиграха съпругата на Пийт Хегсет заради евтина рокля от китайски сайт за бърза мода

Подиграха съпругата на Пийт Хегсет заради евтина рокля от китайски сайт за бърза мода

Любопитно Преди 1 час

Инфлуенсърка, самоопределяща се като „социалистическа светска дама“, предизвика вълна от възмущение, след като се опита да осмее Дженифър Хегсет за бюджетния ѝ избор на рокля от Shein за 42 долара за престижната вечеря на кореспондентите в Белия дом

Въоръжени грузинци, хванати с фалшиви паспорти в София

Въоръжени грузинци, хванати с фалшиви паспорти в София

България Преди 2 часа

СГС е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение

"Бронираната" бална зала в Белия дом може да промени сигурността на Тръмп

"Бронираната" бална зала в Белия дом може да промени сигурността на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Визията на президента за разкошна бална зала на стойност 400 милиона долара, както и огромния военен комплекс под нея, срещна правни пречки

КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

КС реши, че ще разгледа решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

България Преди 2 часа

Казусът е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект

,

Оливия Родриго превзе „Билборд“: Певицата оглави Хот 100 за четвърти път

Любопитно Преди 2 часа

23-годишната звезда превзе върха със сингъла "Drop Dead", оставяйки зад гърба си Ела Лангли и Бруно Марс. В Топ 10 на престижната класация място намериха още Джъстин Бийбър и изненадващо участие на виртуална група от хитова анимация

Черните куртки се изправят срещу звездните готвачи в Кухнята на Ада

Черните куртки се изправят срещу звездните готвачи в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 2 часа

Още един участник сваля куртката си завинаги

<p>Отнеха имунитета на Диана Шошоака</p>

Отнеха имунитета на румънската евродепутатка Диана Шошоака

Свят Преди 2 часа

Главната прокуратура на Румъния обвини Шошоака в 11 престъпления

Wings for Life World Run

Целият свят бяга за тези, които не могат: Wings for Life World Run отново обединява стотици хиляди за кауза без финална линия

Любопитно Преди 2 часа

Wings for Life World Run е най-голямото синхронизирано бягане в света и единственото по рода си събитие без фиксирана финална линия

Автомобил прегази малко дете в Розино

Автомобил прегази малко дете в Розино

България Преди 2 часа

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна

Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга

Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга

Свят Преди 2 часа

Ранени са петима души

Бебе на борда: Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

Бебе на борда: Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

Любопитно Преди 2 часа

Екипажът на Delta и трима медицински доброволци се превърнаха в герои, след като помогнаха на бременна жена да роди успешно в небето над САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

От балетната зала до голямото кино! Пенелопе Крус на 52

Edna.bg

Любимата на Карлос Насар обсипа с любов шампиона след поредната победа

Edna.bg

Головете на кръга (31 кръг, 28.04.2026)

Gong.bg

Гьокереш и чаровната актриса Инес си дават нов шанс

Gong.bg

4-годишно дете загина, след като беше прегазено от кола в Карловско

Nova.bg

Обединените арабски емирства напускат ОПЕК и ОПЕК+

Nova.bg