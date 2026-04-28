Чарлз III разсмя Мелания Тръмп пред кошера на Белия дом

К рал Чарлз III сподели весел момент с Мелания Тръмп пред нов кошер с формата на Белия дом, докато Първата дама не скри вълнението си по време на обиколката из президентските градини, пише The Sun.

Чарлз и Камила бяха посрещнати от президента Тръмп и съпругата му във Вашингтон вчера, в първия ден от историческото държавно посещение. След като позираха за снимки пред официалната резиденция, четиримата се насладиха на частен чай, включващ традиционни малки сандвичи, сладкиши, мед и ароматна напитка.

King Charles leaves Melania Trump in fits of giggles pic.twitter.com/F1IK8mXkQ9 — The Sun (@TheSun) April 28, 2026

След това кралската двойка бе разведена на обиколка из Южната морава. По време на разходката им бе показано най-новото попълнение в градините – пчелен кошер, който е точно копие на Белия дом. Именно там Чарлз сподели забавен момент с Мелания, който предизвика искрен смях у Първата дама.

Новото съоръжение, което ще позволи производството на допълнителни 13 килограма мед в имението, бе представено от Мелания Тръмп миналата седмица. Припомняме, че по време на държавното посещение на Тръмп в Обединеното кралство миналия октомври, тя подари буркан с мед от Белия дом на скаути като спомен от визитата.

Самият Чарлз е известен любител на природата и запален пчелар – той дори продава собствен органичен мед, произведен в кошерите на кралските му имения.

Вчерашният следобеден чай продължи двойно повече от предвиденото, което доведе до забавяне на графика с над половин час. След като напуснаха Белия дом, Чарлз и Камила присъстваха на пищно градинско парти в британското посолство във Вашингтон.

Сред гостите на събитието бяха олимпийският шампион по скокове във вода Том Дейли, футболната звезда Есме Морган, както и висши политически фигури като сенатор Тед Круз, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и неговият предшественик Нанси Пелоси.

First Lady Melania Trump and King Charles sharing a laugh during his State Visit to the White House! pic.twitter.com/yyCZl58P2p — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) April 27, 2026

За партито бяха приготвени хиляди сандвичи – с говеждо и хрян, яйчена майонеза и краставица, както и традиционни британски кифлички (скони). 77-годишният Чарлз бе забелязан да разговаря с 31-годишния Дейли, като олимпиецът разкри, че двамата са обсъждали общата си страст към плетенето.

Междувременно кралицата разговаря с ръководители на благотворителни организации, работещи в борбата срещу сексуалната експлоатация на деца. Мишел ДеЛон, главен изпълнителен директор на Националния център за изчезнали и експлоатирани деца, похвали Камила като „прекрасна“ заради ангажираността ѝ с каузата.

Преди началото на приема в официалната резиденция на британския посланик сър Кристиан Търнър, Камила призна, че все още изпитва лек дискомфорт от часовата разлика.

Програмата на държавното посещение има за цел да „отбележи историческите връзки и съвременните двустранни отношения“ между двете страни. Визитата бележи и 250-ата годишнина от независимостта на Америка. Преди партито кралските особи разгледаха съдържанието на капсула на времето, посветена на юбилея. Те поставиха вътре възпоменателна монета, проектирана от Кралския монетен двор, и прокламация от името на Краля.

Капсулата ще бъде положена под паметника на Вашингтон по-късно тази година и ще бъде отворена, когато САЩ отбелязват 500 години независимост.

Чарлз и Камила пристигнаха с правителствен самолет, украсен с британския флаг, при засилени мерки за сигурност след опита за покушение срещу Доналд Тръмп.