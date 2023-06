"Бъдещето е красиво": Лейди Гага сподели небрежно селфи без грим

Л ейди Гага сподели две селфита без грим в Instagram, като се излежаваше в леглото, облечена в бледорозов суитчър. Гага публикува снимките, за да отпразнува старта на своята линия за красота „Haus Labs“ във Великобритания.

"Винаги съм се вдъхновявала толкова много от красотата и модата от Обединеното кралство и от това колко смела и иновативна е тя", написа изпълнителката под небрежните снимки.

