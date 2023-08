Буньол: Градът потънал в доматена каша

О коло 15 000 души, в това число и много туристи, се замерваха със зрели домати в традиционната битка на фестивала "Томатина" в испанския град Буньол, предаде Асошиейтед прес.

Работници с камиони стовариха 120 тона презрели домати на главната улица на града, с които хората да се замерват.

По време на уличната битка улицата, къщите и участниците потъват в червена каша. Много от празнуващите използват очила за плуване, за да предпазят очите си, и обикновено са облечени с тениски и къси панталони.

Билетите за фестивала "Томатина" започват от 12 евро.

Улиците на града се измиват с маркучи, а празнуващите се къпят в рамките на няколко минути след края на едночасовата битка по обяд.

