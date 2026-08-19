„Истината за Даяна“: Чарлз Спенсър ще публикува книга за покойната си сестра

Г раф Чарлз Спенсър съобщи, че подготвя нова книга, в която ще разкаже за живота и трагичната смърт на своята сестра - Даяна, принцесата на Уелс, през своя личен поглед, съобщи BBC.

Книгата със заглавие „Swan Song: Diana, My Sister“ („Лебедова песен: Даяна, моята сестра“) се очаква да излезе на пазара в Обединеното кралство през септември.

„Искам да говоря от името на Даяна и да го направя по един открит и позитивен начин“, сподели граф Спенсър относно мотивите си за написването на книгата.

Charles Spencer to Write in Depth About His Sister, Princess Diana, for the First Time in Much-Anticipated New Book https://t.co/Jhuia7fqWq — People (@people) August 18, 2026

Той допълни, че се надява творбата да помогне на хората да разберат каква е била тя в действителност: „Уникален, динамичен човек, пълен с любов, харизма и самосъмнения, който изживя живота си с пълна сила и остави света много по-добро място, въпреки че напусна сцената толкова млада“.

Източник: Getty Images

Принцеса Даяна загина едва на 36 години след тежка катастрофа в Париж през 1997 г., оставяйки след себе си двамата си синове - принц Уилям и принц Хари, които тогава бяха съответно на 15 и 12 години.

Earl Spencer to tell all about Diana's death: He plans 'historic' book to take on 'untruths' about her marriage to Charles and aftermath of Paris crash https://t.co/Rkfer9OSv2 — Daily Mail (@DailyMail) August 18, 2026

Натискът от лъжи и наближаващата годишнина

В официално изявление граф Спенсър призна, че с наближаването на 30-ата годишнина от смъртта на сестра му, той отново е бил „залян от молби за интервюта“.

„Това ме убеди да напиша собствените си мисли и спомени, веднъж завинаги, вместо отново да изпитвам дискомфорта да чета чужди мнения, много от които се основават на неистини, превърнали се с времето в истина“, заявява той.

Earl Spencer vows to take on 'untruths' and shed light on his sister's marriage to Charles in bombshell bookhttps://t.co/9dPmwLvVbr — GB News (@GBNEWS) August 18, 2026

Братът на лейди Даяна подчертава, че целта на книгата е да разкрие истината за нея от негова гледна точка, точно както направи по време на легендарното си надгробно слово в Уестминстърското абатство през септември 1997 г. В онази незабравима реч той я нарече „самата същност на състраданието, дълга, стила и красотата“, определяйки я като символ на безкористна хуманност.

Източник: Getty Images

Спенсър се надява книгата да бъде интересна както за тези, които все още пазят ценен спомена за Даяна, така и за по-младото поколение, което не е било родено по време на нейния възход, за да разбере какъв човек е била в действителност.

Издателите от Penguin Random House обещават, че страниците ще съдържат разкрития, които ще привлекат огромно внимание, но и че книгата ще остане най-достойната изповед за обичаната от милиони принцеса.