Тайно писмо разкрива съкровеното желание на принцеса Даяна за синовете ѝ

В писмо, написано през ноември 1995 г., покойната принцеса Даяна изразява желанието си синовете ѝ, принцовете Уилям и Хари, да общуват на „по-дълбоко ниво“. Това става ясно от рядко виждан документ, който ще бъде продаден на търг. Писмото е адресирано до фен на име Майкъл Барет, който е изпратил подкрепящо писмо до Даяна след нейното емблематично интервю за BBC Panorama.

В писмо от две страници, Даяна споделя колко е трогната от съдържанието и „дълбоките думи“ на Барет, като особено се отнася до неговите чувства за самопознание и продължаване напред в живота. Според аукционна къща Reeman Dansie, която продава кореспонденцията, принцесата пише, че се надява интервюто ѝ, в което тя потвърждава разпада на брака си с принц Чарлз поради изневяра, да помогне на други жени в подобни трудни ситуации.

Тя споделя, че очаква с нетърпение бъдещето и „споделянето и преподаването на Уилям и Хари на урока за важността от комуникацията на по-дълбоко ниво“. Писмото, което се очаква да бъде продадено за между 4000 и 6000 долара, идва с оригиналния плик с ръкописни данни за името и адреса, написани от самата Даяна, пише Page Six. Принцеса Даяна загива в автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г. на 36-годишна възраст.

Напрежението между братята Уилям и Хари съществува отдавна. Авторът на книгата „Кейт! Смелостта, грацията и силата на жената, която ще бъде кралица“, Кристофър Андерсън, споделя, че двамата братя са имали търкания „още от малки деца, боричкайки се на задната седалка на колата“. Според него, на Хари много ясно му е било заявявано, че той е „по-нисш“ от Уилям, което е оставило дълбока следа и е обрекло връзката им в крайна сметка.

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Днес, както Хари (41 г.), така и Уилям (43 г.), не разговарят помежду си. Отношенията им започват да се влошават, когато основателят на Invictus Games и съпругата му Меган Маркъл напускат кралското семейство през 2020 г. и се преместват в Северна Америка със сина си принц Арчи.

Ситуацията се нажежава още повече, когато Хари и актрисата обвиняват кралското семейство в расизъм и издават сериал в Netflix, разкриващ техните проблеми. След това, през януари 2023 г., Хари публикува мемоарите си „Резерва“, в които твърди, че Уилям физически го е нападнал заради Маркъл.

Въпреки това, бащата на две деца е постигнал известен напредък в отношенията си с баща си, крал Чарлз, като дори имаше среща с него през септември миналата година, продължила почти час.