Любопитно

Кражба с мистерия: Защо изчезнаха точно четири копия от мемоарите за принцеса Даяна

Тайнствена кражба на четири копия от новите мемоари за принцеса Даяна от разбит камион в Нидерландия засили интригата около книгата на Чарлз Спенсър. В нея брат ѝ нарушава близо три десетилетия мълчание за тайната история на кралското семейство

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 септември 2026, 12:31
Кражба с мистерия: Защо изчезнаха точно четири копия от мемоарите за принцеса Даяна
Принцеса Даяна   
Източник: GettyImages

Х иляди копия в камион, разбита ключалка и само четири изчезнали книги. Тайнствената кражба на няколко екземпляра от Swan Song: Diana, My Sister (Лебедова песен: Даяна, моята сестра), изключително очакваните мемоари, в които Чарлз Спенсър нарушава почти три десетилетия мълчание за сестра си, принцеса Даяна, добави неочаквана доза интрига към едно от най-очакваните издателски събития на годината.

Според ексклузивна информация на Daily Mail, четири екземпляра са били откраднати от камион, превозващ хиляди копия от печатница в Централна Европа към дистрибуционен склад в Нидерландия. Това се случва броени дни преди британският вестник да започне да публикува части от съдържанието и преди книгата официално да стигне до книжарниците, пише списание Hola.

Шофьорът е паркирал през нощта, за да спи, и когато се събудил около осем часа сутринта, открил, че превозното средство е било разбито. Изненадата дошла след това, след като прегледал внимателно камиона, той установил, че от целия товар са изчезнали само четири екземпляра от мемоарите на Спенсър.

Книгите са пътували опаковани в черна пластмаса, за да се скрие съдържанието им – детайл, който прави случилото се още по-странно. Нима е била случайна кражба, или тези, които са влезли в камиона, са знаели точно какво търсят?

Засега няма отговори и не е идентифициран нито един извършител, така че въпросите остават във въздуха. Нидерландската полиция вече разследва кражбата и не е известен мотивът.

Източници от издателския сектор, цитирани от британската преса, определят случилото се като „изключително съмнително“, най-вече заради строгите мерки за сигурност около книгата, целящи да се избегне изтичане на информация преди публикуването ѝ.

Братът на принцеса Даяна, граф Чарлз Спенсър
Братът на принцеса Даяна, граф Чарлз Спенсър Източник: GettyImages

Какво съдържат мемоарите на Чарлз Спенсър?

Очакванията около кражбата се разбират по-добре, когато се има предвид съдържанието на тези четири екземпляра. Swan Song: Diana, My Sister ще бъде в книжарниците на 22 септември и представлява нещо, което не се е случвало досега. Чарлз Спенсър говори открито и надълго за Даяна, не само като привилегирован свидетел на нейната история, но и като неин по-малък брат и довереник.

Томът от 384 страници възстановява тяхното детство, болезнения развод на родителите им, годините в пансиона и толкова близките им отношения, че и двамата са имали свои прякорчета: тя е била „Duch“ (Херцогинята) за Чарлз, а той – „Карлос“ за Даяна. Разказът обаче продължава и към по-трудните години на принцесата и стига до драматичните дни на август и септември 1997 г. – от смъртта ѝ в Париж до онова погребение в Уестминстърското абатство, на което Спенсър произнесе една от най-запомнящите се речи за сестра си.

И именно там се крие голяма част от интригата. Информацията, появила се преди публикуването, потвърждава, че Спенсър засяга нещастния брак на Даяна с тогавашния принц Чарлз и кризата, която разтърси кралското семейство след смъртта ѝ. Британската преса посочва също, че книгата съдържа разказа на Спенсър за реакцията на настоящия крал Чарлз III пред трагедията, въпреки че ще трябва да изчакаме пълния текст, за да преценим какво точно разказва и с какви думи.

Тридесет години по-късно Чарлз иска да разкаже своята версия

Избраният момент също не е случаен. Следващата година се навършват три десетилетия от смъртта на Даяна и Спенсър твърди, че отново е бил „залят“ от молби за интервюта за нея. Вместо да продължава да отговаря на чужди версии за нейната история, той е решил да запише собствените си спомени.

„Целта на тази книга е да каже истината за Даяна от гледна точка на нейния брат, така както се опитах да направя, когато говорих на погребението ѝ“, обяснява той. Спенсър заявява, че иска отново да говори от името на Даяна и да го направи от откровено позитивна гледна точка. Той също така възнамерява да коригира определени истории за нея, които според него се основават на неистини, приети с годините за даденост.

Затова книгата не изглежда написана просто за уреждане на сметки. В основата има много по-личен мотив. Чарлз и Даяна бяха двете най-малки деца в семейство Спенсър и израснаха изключително близки. Почти тридесет години след загубата ѝ сам той определя Swan Song като „скромен почит от един брат към една изключителна сестра“.

След като прекарал три дни в лично записване на аудиокнигата, той уверява, че е приключил горд и с увереността, че е казал точно това, което е имал нужда да каже, вярвайки, че Даяна би одобрила всяка дума.

Книга, която обещава да отвори глави от миналото

Swan Song ще бъде публикувана международно и ще бъде преведена на дванадесет езика. В Испания е предвидено издаването на El canto del cisne. Diana, mi hermana на 23 септември.

Но още преди да стигне до книжарниците, книгата вече има своя собствена мистерия. Камион, натоварен с хиляди копия. Нощна спирка в Нидерландия. Разбита ключалка. Четири изчезнали копия от книга, чието съдържание е било внимателно пазено, за да се предотвратят течове.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Hola    
Принцеса Даяна Чарлз Спенсър Лебедова песен Даяна моята сестра кражба на книги кралско семейство мемоари мистерия издателско събитие интрига Нидерландия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Разкриха детайли за трагедията в „Младост

Разкриха детайли за трагедията в „Младост" 3: Бащата опитал да се обади на 112 след нападението, но разговор не е проведен

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Правителството готви помощ заради скъпите горива

Правителството готви помощ заради скъпите горива

Заплатите в България растат най-бързо в ЕС

Заплатите в България растат най-бързо в ЕС

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Защо котките обичат да се крият

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
Камион за смет се запали в София
Ексклузивно

Камион за смет се запали в София

Преди 17 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 19 часа
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 17 часа
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Sofia Art Fair 2026 събира 27 изложители и 88 артисти от цял свят

Sofia Art Fair 2026 събира 27 изложители и 88 артисти от цял свят

Любопитно Преди 14 минути

Третото издание на най-голямото изложение за съвременно изкуство в България ще се проведе от 8 до 11 октомври в София Тех Парк

Валерия Велева

Журналистът Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Йотова - Вълчев

България Преди 49 минути

Журналистът обяви решението си след критики от „Демократична България“ за публикация, свързана със случая „Петрохан“.

Бизнесът предупреждава: Новият регистър за храните може да вдигне цените

Бизнесът предупреждава: Новият регистър за храните може да вдигне цените

Парите ни Преди 1 час

Над 10 000 производители и фирми може да подават подробна информация за всяка партида от 23 основни храни

Министър-председателят Румен Радев посрещна с официална церемония и държавни почитания чешкия си колега Андрей Бабиш в рамките на официалното му посещение в България за укрепване на двустранните отношения и икономическите връзки.

Румен Радев: Енергетиката е фундаментът на икономическото развитие на България и Чехия

България Преди 1 час

Българският премиер припомни дългогодишните връзки между двете държави и приноса на чешки специалисти за развитието на България.

Гръцката полиция издирва албански гражданин, успял да избяга два пъти с хеликоптер от гръцки затвор

Гръцката полиция издирва албански гражданин, успял да избяга два пъти с хеликоптер от гръцки затвор

Свят Преди 1 час

48-годишният албански гражданин излежава две доживотни присъди и още една 25-годишна присъда в затвора в Домокос

Нови правила за чуждестранните работници в България: Какво прие парламентът на първо четене

Нови правила за чуждестранните работници в България: Какво прие парламентът на първо четене

България Преди 1 час

Промените предвиждат обезщетение при отнет достъп до пазара на труда по вина на работодателя и писмен договор за предоставено жилище на сезонни работници

Манфред Вебер

Манфред Вебер: Европа е изправена пред три сътресения, отговорът трябва да бъде единство и растеж

Свят Преди 2 часа

Лидерът на групата на ЕНП в Европейския парламент посочи технологични, геополитически и социално-икономически промени

По-скъпи горива, по-високи разходи: Какво означава това за семейния бюджет

По-скъпи горива, по-високи разходи: Какво означава това за семейния бюджет

Парите ни Преди 2 часа

Поскъпването започва от колонката, но може да стигне до храната, услугите и месечните сметки

,

От "Не мога да отслабна" до гмуркане с акули – доктор Райна Стоянова и Красимира Цолова разказват какво е спасението от инсулиновата резистентност и ендокринните проблеми

Любопитно Преди 2 часа

Трагедия в „Младост 3“: Баща уби с нож детето си и скочи от 5-ия етаж на блок

Трагедия в „Младост 3“: Баща уби с нож детето си и скочи от 5-ия етаж на блок

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 16 септември в столичния квартал „Младост 3“, съобщиха от Спешна помощ

НЗОК

НЗОК разширява денталната помощ за възрастни и деца

България Преди 2 часа

За лицата над 18 години се добавя четвърта дейност, а времето за отчитане на детските дентални дейности се увеличава от шест на осем часа среднодневно.

Хашим Тачи

Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор за военни престъпления

Свят Преди 3 часа

Специализираните състави за Косово обявиха решението по делото за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството

БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

Парите ни Преди 3 часа

Работодателската организация настоява производителността, покупателната способност и възможностите на бизнеса да тежат при определянето на размера

„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му

„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки милиардите на сина си, Мей Мъск продължава да работи по 4 часа на ден и предпочита дюшека на пода пред луксозните хотели

Доналд Тръмп и Натали Харп

Целувка между Тръмп и Натали Харп: Истина или измама с AI

Свят Преди 3 часа

Изображения, за които се твърди, че показват как президентът Доналд Тръмп целува своята изпълнителна асистентка Натали Харп на игрище за голф, се разпространиха широко в социалните мрежи, предизвиквайки въпроси дали са автентични

Вулканите изпращат трима воини на номинации в “Игри на волята”

Вулканите изпращат трима воини на номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Канарите завоюваха втора поредна победа

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Като две приятелки: Анджелина Джоли и Захара с рядка поява заедно в Ню Йорк

Edna.bg

Аманда Сайфред и Томас Садоски се разделят след 9 години брак

Edna.bg

Баба откри 6-годишния си внук мъртъв с множество прободни рани, бащата скочил от петия етаж (СНИМКИ)

Nova.bg

Правителството подготвя мерки заради поскъпването на горивата

Nova.bg