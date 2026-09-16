Кражба с мистерия: Защо изчезнаха точно четири копия от мемоарите за принцеса Даяна

Х иляди копия в камион, разбита ключалка и само четири изчезнали книги. Тайнствената кражба на няколко екземпляра от Swan Song: Diana, My Sister (Лебедова песен: Даяна, моята сестра), изключително очакваните мемоари, в които Чарлз Спенсър нарушава почти три десетилетия мълчание за сестра си, принцеса Даяна, добави неочаквана доза интрига към едно от най-очакваните издателски събития на годината.

Според ексклузивна информация на Daily Mail, четири екземпляра са били откраднати от камион, превозващ хиляди копия от печатница в Централна Европа към дистрибуционен склад в Нидерландия. Това се случва броени дни преди британският вестник да започне да публикува части от съдържанието и преди книгата официално да стигне до книжарниците, пише списание Hola.

Шофьорът е паркирал през нощта, за да спи, и когато се събудил около осем часа сутринта, открил, че превозното средство е било разбито. Изненадата дошла след това, след като прегледал внимателно камиона, той установил, че от целия товар са изчезнали само четири екземпляра от мемоарите на Спенсър.

Книгите са пътували опаковани в черна пластмаса, за да се скрие съдържанието им – детайл, който прави случилото се още по-странно. Нима е била случайна кражба, или тези, които са влезли в камиона, са знаели точно какво търсят?

Засега няма отговори и не е идентифициран нито един извършител, така че въпросите остават във въздуха. Нидерландската полиция вече разследва кражбата и не е известен мотивът.

Източници от издателския сектор, цитирани от британската преса, определят случилото се като „изключително съмнително“, най-вече заради строгите мерки за сигурност около книгата, целящи да се избегне изтичане на информация преди публикуването ѝ.

Братът на принцеса Даяна, граф Чарлз Спенсър Източник: GettyImages

Какво съдържат мемоарите на Чарлз Спенсър?

Очакванията около кражбата се разбират по-добре, когато се има предвид съдържанието на тези четири екземпляра. Swan Song: Diana, My Sister ще бъде в книжарниците на 22 септември и представлява нещо, което не се е случвало досега. Чарлз Спенсър говори открито и надълго за Даяна, не само като привилегирован свидетел на нейната история, но и като неин по-малък брат и довереник.

Томът от 384 страници възстановява тяхното детство, болезнения развод на родителите им, годините в пансиона и толкова близките им отношения, че и двамата са имали свои прякорчета: тя е била „Duch“ (Херцогинята) за Чарлз, а той – „Карлос“ за Даяна. Разказът обаче продължава и към по-трудните години на принцесата и стига до драматичните дни на август и септември 1997 г. – от смъртта ѝ в Париж до онова погребение в Уестминстърското абатство, на което Спенсър произнесе една от най-запомнящите се речи за сестра си.

И именно там се крие голяма част от интригата. Информацията, появила се преди публикуването, потвърждава, че Спенсър засяга нещастния брак на Даяна с тогавашния принц Чарлз и кризата, която разтърси кралското семейство след смъртта ѝ. Британската преса посочва също, че книгата съдържа разказа на Спенсър за реакцията на настоящия крал Чарлз III пред трагедията, въпреки че ще трябва да изчакаме пълния текст, за да преценим какво точно разказва и с какви думи.

Тридесет години по-късно Чарлз иска да разкаже своята версия

Избраният момент също не е случаен. Следващата година се навършват три десетилетия от смъртта на Даяна и Спенсър твърди, че отново е бил „залят“ от молби за интервюта за нея. Вместо да продължава да отговаря на чужди версии за нейната история, той е решил да запише собствените си спомени.

„Целта на тази книга е да каже истината за Даяна от гледна точка на нейния брат, така както се опитах да направя, когато говорих на погребението ѝ“, обяснява той. Спенсър заявява, че иска отново да говори от името на Даяна и да го направи от откровено позитивна гледна точка. Той също така възнамерява да коригира определени истории за нея, които според него се основават на неистини, приети с годините за даденост.

Затова книгата не изглежда написана просто за уреждане на сметки. В основата има много по-личен мотив. Чарлз и Даяна бяха двете най-малки деца в семейство Спенсър и израснаха изключително близки. Почти тридесет години след загубата ѝ сам той определя Swan Song като „скромен почит от един брат към една изключителна сестра“.

След като прекарал три дни в лично записване на аудиокнигата, той уверява, че е приключил горд и с увереността, че е казал точно това, което е имал нужда да каже, вярвайки, че Даяна би одобрила всяка дума.

Книга, която обещава да отвори глави от миналото

Swan Song ще бъде публикувана международно и ще бъде преведена на дванадесет езика. В Испания е предвидено издаването на El canto del cisne. Diana, mi hermana на 23 септември.

Но още преди да стигне до книжарниците, книгата вече има своя собствена мистерия. Камион, натоварен с хиляди копия. Нощна спирка в Нидерландия. Разбита ключалка. Четири изчезнали копия от книга, чието съдържание е било внимателно пазено, за да се предотвратят течове.