Бритни Спиърс сключи брак за четвърти път - този път без младоженец

Б ритни Спиърс озадачи феновете си, като обяви, че се е „омъжила“ за себе си, докато позира в сватбена рокля и воал, една година след развода си със Сам Асгари.

42-годишната поп суперзвезда публикува видеоклип в Instagram в неделя, облечена с бяла сатенена сватбена рокля и дантелен воал. Вместо да размени обети за младоженец, певицата на "Toxic" изненада феновете, като обяви, че е сключила брак със себе си.

Спиърс написа в публикацията, че това е "най-брилятното нещо, което някога съм правила!!!"

Поп звездата позира в сватбеното си облекло, което съчета с чифт черни токчета и пуснати къдрици. Майката на две деца добави златно колие и характерната си черна очна линия за специалния повод.

