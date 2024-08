Започват снимките на биографичен филм за Бритни Спиърс

Р азработва се биографичен филм за Бритни Спиърс, след като Universal Pictures закупи правата за филмиране на най-продаваните мемоари на поп звездата.

Режисьорът на "Crazy Rich Asians" Джон Чу е ангажиран да режисира филма, базиран на последната автобиографична книга на Спиърс "The Woman In Me", предаде АФП.

Universal Pictures has landed the rights to Britney Spears' bestselling memoir “The Woman in Me,” with “Wicked” director Jon M. Chu and Marc Platt attached to develop. https://t.co/aCbnSR9U8c pic.twitter.com/jZjKZszLhe — Variety (@Variety) August 1, 2024

Universal спечели "конкурентен търг" за правата за филмова адаптация, като продуцентът на "La La Land" Марк Плат ще наблюдава проекта.

"Развълнувана съм да споделя с феновете си, че работя по таен проект с #МаркПлат. Той винаги е правил любимите ми филми", написа самата Спиърс в социалните мрежи.

"Останете на линия", каза тя на феновете си.

"Жената в мен" разкрива пътя на проблемната певица от детска звезда до глобален поп феномен, както и последвалия ѝ публичен срив и съдебните битки с баща ѝ.

Изпълнена с критики към контролиращото я семейство и индустрията, която безмилостно поглъща талантите ѝ, книгата се продаде в над 2,5 милиона екземпляра само в Съединените щати след публикуването ѝ през октомври миналата година.

Феноменалният музикален успех на Спиърс в края на 90-те години на миналия век с хитове като "...Baby One More Time" съвпадна с агресивната папарашка култура, която с удоволствие я улавяше да се забавлява заедно със звезди като Парис Хилтън и Линдзи Лоан.

В книгата Спиърс разкрива, че Джъстин Тимбърлейк е искал тя да направи аборт, след като е забременяла по време на връзката им.

Споделя и подробности за кратката си, но интензивна афера с ирландския актьор и номиниран за "Оскар" Колин Фарел, която тя нарича "двуседмична кавга".

След публичния срив на Спиърс тя беше поставена под опеката на баща си Джейми Спиърс, който контролираше парите и личния ѝ живот, въпреки че певицата продължаваше да изнася концерти на високо ниво.

Настоятелството бе прекратено от съда в Лос Анджелис през 2021 г., след като обществената подкрепа за "Освободете Бритни" се разраства.

Баща ѝ винаги е казвал, че е следвал интересите на дъщеря си и се е стремял да я предпази от експлоатация.

Не е определена дата на излизане на филма за Бритни. Universal вече създаде музикални биографични филми за хип-хоп групата N.W.A ("Straight Outta Compton") и рапъра Еминем ("8 Mile").

