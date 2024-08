Бритни Спиърс отговори на Блейк Лайвли, която облече роклята ѝ (ВИДЕО)

Б ритни Спиърс демонстрира моден взрив от миналото.

След като Блейк Лайвли сложи една от рокли на певицата на "Oops!...I Did It Again" на Versace от 2002 г. за нюйоркската премиера на "It Ends With Us", поп звездата се включи в Instagram, за да покаже "актуализирана" версия на визията в отговор на ансамбъла на Лайвли.

Във видеото се вижда, че Спиърс носи блестяща минирокля, подобна на предишната ѝ визия на Versace, докато се усмихва и танцува под звуците на песента "Your Love" на The Outfield.

"ОБНОВЕНА ВЕРСИЯ НА РОКЛЯТА МИ ОТ 2002 Г. НА VERSACE 👗 !!!" Спиърс написа в изтрития вече надпис. "Харесвам я много повече", продължи тя.

По-късно надписът беше актуализиран, за да гласи: "Не съм @blakellively, но ми харесва", преди да бъде премахнат.

В допълнение към няколко други флорални визии, носени за престурнето на "It Ends With Us", Лайвли спомена за радостта си от носенето на винтидж визията на Спиърс в интервю за People.

Блейк Лайвли облече роклята на Бритни Спиърс (СНИМКИ/ВИДЕО)

"Това е истинската рокля на Бритни", каза Лайвли пред изданието. "Тя трябва да бъде в Смитсоновия институт или в Met. Но тя е върху мен. Чувствам се такава късметлийка!"

Точно преди да облече роклята, Лайвли отдаде почит на Спиърс и в историята си в Instagram, като публикува снимка на певицата от времето, когато е носила първоначално тази визия.

Gimme more Britney Spears inspired looks from Blake Lively. 💗 #ItEndsWithUs (📷: Shutterstock/Getty) pic.twitter.com/wEuvx6Jar2 — E! News (@enews) August 7, 2024

"Днешното настроение. Най-голямата кралица, която накара всички нас да искаме да блестим, да пишем и да споделяме историите си", написа тя тогава под снимката.

"Бритни, всички ние, милениалите, имаме история за момент или за години, в които си ни накарала да искаме да блестим и да вдъхваме страхопочитание, със сила, радост и безкрайно упорита работа", добави тя. "Благодаря ти за твоя пример и за приноса ти към жените, които разказват своите истории".

